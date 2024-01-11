BBP lideri Destici ittifak için şartını açıkladı! İşte AK Parti'den motivasyon için istediği şehir

11 Ocak 2024 20:48 - Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2024 21:15

Türkiye yeni yılla yerel seçim sürecine hızla başladı. 31 Mart'ta gerçekleştirilecek mahalli idareler seçimi öncesinde partiler büyükşehir ve diğer şehirlerde adaylarını tek tek açıklarken, ittifak konusu gündemde sıcaklığını koruyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ittifak kuran muhalefet partileri yerel seçim için tek tek gireceklerini duyururken, AK Parti ve MHP Cumhur İttifakı çatısı altında seçimlere katılacak. Cumhur İttifakı'nın ortaklarından Yeniden Refah, BBP ve Hüda-Par ile görüşmeler ise sürüyor.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Destici, bugün AK Parti ile ittifak görüşmelerinin sürdüğünü söyledi. Destici, partisinin seçimlere motive olabilmesi için talep ettiği belediyeyi açıkladı. BBP lideri Destici, seçimlere motive olabilmeleri için partinin kurucu lideri merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun memleketi Sivas'ın kendilerine bırakılmasını istedi.

AK PARTİ İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Mart ayında yapılacak yerel seçimlerde oylarını 2019 yerel seçimlerine göre ikiye katlamayı hedeflediklerini belirtti. Cumhur İttifakı hassasiyetiyle hareket ettiklerini aktaran Destici, "AK Parti ile parti heyetlerimiz arasındaki görüşmeler devam ediyor. Belki bugün, yarınki günlerde Sayın Cumhurbaşkanı'mızla da bir görüşme gerçekleşebilir. Dolayısıyla da henüz tam olarak bu görüşmeler sonuçlanmış değil.

Bunun için de hangi illerde işbirliği yapacağız, hangi ilçelerde biz kendi adaylarımızla gireceğiz ya da bizim partimizin adayları ortak aday olacak ya da biz hangi illerde Cumhur İttifakı adaylarını ya da belediye başkanlıklarında Cumhur İttifakı adaylarını destekleyeceğiz, bu şu anda tam olarak netleşmiş değil. Görüşmelerimiz devam ediyor. Ama ilkesel olarak bazı yerlerde birlikte girme konusunda başta büyükşehirler olmak üzere bir irade beyanı var." ifadelerini kullandı.

MOTİVASYON İÇİN SİVAS'IN BIRIKAKILMASI LAZIM

Yerel seçimlerde motivasyona ihtiyaçları olduğunu belirten Destici, yerel seçimlerde Sivas'ın kendilerine bırakılmasını istedi. Destici şu ifadeleri kullandı:

"Bizim geldiğimiz noktada elbette Sivas başta olmak üzere ve kendi adaylarımızla gireceğimiz iller ve yine kendi adaylarımızla gireceğimiz ilçeler ve beldeler olacaktır. Ama diğer taraftan Cumhur İttifakı ile birlikte işbirliği içerisinde gireceğimiz iller, büyükşehirler ve ilçeler de olacaktır.

Büyük Birlik Partisi tabanının, camianın motive edilmesi lazım. Ve bunu motive edecek birinci şey de Sivas Belediye Başkanlığının Büyük Birlik Partisine bırakılması olur. Ondan sonra da özellikle tabanı yüksek olan ya da geçtiğimiz seçimlerde yüksek oy aldığımız, yarıştığımız ya da kazandığımız ilçeler başta olmak üzere bu ilçelerde de BBP adaylarının gösterilmesi şeklinde olur."

DOĞU VE GÜNEYDOĞU'DA AK PARTİ DESTEKLENECEK

"Doğu ve Güneydoğu'dan aday gösterecek misiniz?" sorusu üzerine Destici, "Bizim oradaki hassasiyetimiz şu, yani toptan aday gösteririz ya da toptan göstermeyiz diye bir şey yok. Önceliğimiz şudur. Biz HDP'nin şu anda DEM oldu, PKK'nın partisi daha doğrusu, PKK'nın partisinin kazanma ihtimali olduğu yerlerde biz bugüne kadar aday çıkarmadık. Ve Cumhur İttifakı adaylarını daha çok da AK Parti adaylarını orada o bölgede destekledik." yanıtını verdi.