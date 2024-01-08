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    Büyük Birlik Partisi İstanbul’da aday çıkaracak mı, Mustafa Destici yerel seçimler için kararını verdi

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    BBP Genel Başkanı Mustafa Destici gazetecilerle yaptığı toplantıda yerel seçimlerle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. İstanbul’da aday göstermeme eğiliminde olduklarını belirten Destici, bazı şehirlerde aday çıkaracaklarını söyledi.

    Büyük Birlik Partisi İstanbul’da aday çıkaracak mı, Mustafa Destici yerel seçimler için kararını verdi
    Politika Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Yerel seçimlere sayılı günler kala Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, TBMM'de Parlamento Muhabirleri ile bir araya geldi.

    İttifak süreciyle ilgili konuşan Destici, genel seçimlerde olduğu gibi yerel seçimler için de Cumhur İttifakı ile görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

    AK Parti'nin İstanbul adayına ilişkin de konuşan Mustafa Destici, "Biz İstanbul'da aday göstermeme eğilimindeyiz. Murat Kurum'a hayırlı olsun diyorum." dedi.

    Büyük Birlik Partisi İstanbul’da aday çıkaracak mı, Mustafa Destici yerel seçimler için kararını verdi

    “AYRI GİRECEĞİMİZ İLLER OLACAK”

    Mustafa Destici, sözlerine şöyle devam etti:

    Cumhur İttifakı'nın yerel seçimlerle ilgili değerlendirmesi de, genel seçimlerdeki birliğini, gücünü koruyarak seçimlere katılma noktasına çalışma yürütmektedir. AK Parti ve MHP arasındaki görüşmeler uzlaşıyla tamamlanmıştır. Bizimle ve diğer partilerimizle olan görüşmeler de devam etmektedir. Mutlaka ayrı gireceğimiz yerler de olacak, birlikte seçime gireceğimiz yerler de olacaktır.

    “MURAT KURUM’A HAYIRLI OLSUN”

    Bunlar il de olacaktır ilçe de olacaktır. Genel fotoğrafta iş birliği içinde seçime girilecektir. Cumhur İttifakı tıpkı genel seçimlerde olduğu gibi yerel seçimlerden de başarıyla çıkacaktır. Dün İstanbul'da Sayın Cumhurbaşkanımız bazı büyükşehir ve il belediye başkan adaylarını açıkladı. Hayırlı olmasını diliyorum. Başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayımız Sayın Murat Kurum olmak üzere diğer adayları arayarak hayırlı olsun dileklerimi ilettim.

    Mustafa DesticiBbpYerel Seçim
    Haberler > Politika > Büyük Birlik Partisi İstanbul’da aday çıkaracak mı, Mustafa Destici yerel seçimler için kararını verdi
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