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BBP lideri Destici trafik kazası geçirdi!

Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
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Politika Haberleri  / Ajanslar

BBP lideri Mustafa Destici, Tokat Reşadiye yolunda trafik kazası geçirdi. Kazada Destici ile beraber araçta bulunan üç kişi yaralandı. Destici Reşadiye Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Tokat’a sevk edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Destici'yi telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, makam otomobili ile Tokat'ın Reşadiye ilçesi yakınlarında otomobilin yoldan çıkarak bariyerlere çarpması sonucu kaza geçirdi.

Destici ve araçta bulunan diğer 3 kişi ambulanslarla Reşadiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

BBP lideri Destici trafik kazası geçirdi! - 1. Resim

TOKAT'A SEVK EDİLDİ

Destici burada yapılan ilk müdahalenin ardından Tokat Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Ambulansla hastaneye sevk edilen Destici sedye üzerinde hastaneye giriş yaptı. Destici ve kazada yaralanan 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

BBP lideri Destici trafik kazası geçirdi! - 2. Resim

VALİ'DEN AÇIKLAMA

Vali Numan Hatipoğlu, Reşadiye ilçesinde mitinge katılacak Destici'nin içinde bulunduğu aracın, ilçeye 15 kilometre mesafede kaza yaptığını belirtti.

BBP lideri Destici trafik kazası geçirdi! - 3. Resim

YERLİKAYA, DESTİCİ'NİN SON DURUMUNU PAYLAŞTI

Destici'nin son durumuna ilişkin bilgi veren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kaydetti:

Tokat Reşadiye yakınlarında trafik kazası geçiren Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Mustafa Destici’ye BBP Tokat İl Başkanı Sayın Mustafa Omalar’a, aracın şoförü ve Sayın Destici’nin koruma polisine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

Sayın Destici tetkik ve tedavi için Tokat Devlet Hastanesine intikal etmektedir. 

ERDOĞAN'DAN DESTİCİ'YE TELEFON

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Mustafa Destici ile telefonda görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Ajanslar
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