BBP lideri Destici trafik kazası geçirdi!

Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: Ajanslar 4 Mart 2024 14:14 - Güncelleme: 4 Mart 2024 15:47 - Güncelleme:

Politika Haberleri / Ajanslar

BBP lideri Mustafa Destici, Tokat Reşadiye yolunda trafik kazası geçirdi. Kazada Destici ile beraber araçta bulunan üç kişi yaralandı. Destici Reşadiye Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Tokat’a sevk edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Destici'yi telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.