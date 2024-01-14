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    BBP lideri Destici'den İYİ Parti'ye sert tepki! "Önce PKK uzantıları Meclis'ten çıkartılsın"

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Büyük Birlik Partisi lideri Mustafa Destici, İYİ Parti'nin mecliste teröre karşı ortak bildiri yayımlanmasını istemesine sert tepki gösterdi. Destici, "Önce PKK uzantıları Meclis'ten çıkartılsın, sonra bildiri yayımlansın" dedi.

    BBP lideri Destici&#039;den İYİ Parti&#039;ye sert tepki! &quot;Önce PKK uzantıları Meclis&#039;ten çıkartılsın&quot;
    Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çatışma çıktı. Sıcak çatışmada 9 askerimiz şehit oldu, 4 Mehmetçik ise yaralandı. 85 milyonun ocağına ateş düşüren hain saldırının ardından İYİ Parti 'teröre karşı ortak bildiri' yayımlanmasını istedi. İYİ Parti'ye Büyük Birlik Partisi lideri Mustafa Destici sert tepki gösterdi.

    ÖNCE PKK UZANTILARI MECLİSTEN ÇIKARILSIN

    Sosyal meyda platformu X üzerinden açıklama yapan Destici, "Önce PKK uzantıları Meclis'ten çıkartılsın, sonra bildiri yayımlansın" dedi.

    Destici şu ifadaleri kullandı:

    "İYİ Parti, son terör saldırıları ile ilgili TBMM’de özel oturum yapılmasını Milli Savunma ve Dışişleri Bakanlarımızın da gelerek Meclis'i bilgilendirmesini istemiş. Allah aşkına, niyetiniz iyi olabilir lâkin, PKK’nın birkaç partiyle yer aldığı Meclis'te neyin özel oturumu ve neyin bilgilendirmesi yapılabilir ki? Önce PKK uzantıları Meclis'ten çıkartılsın, sonra özel oturum yapılsın."

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    BbpMustafa DesticiMeclisDEM
    Haberler > Politika > BBP lideri Destici'den İYİ Parti'ye sert tepki! "Önce PKK uzantıları Meclis'ten çıkartılsın"
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