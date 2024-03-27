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Haberler > Politika > Belediyede eş başkanlık itirafı: CHP'li başkana DEM'li yardımcı

Belediyede eş başkanlık itirafı: CHP'li başkana DEM'li yardımcı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Belediyede eş başkanlık itirafı: CHP&#039;li başkana DEM&#039;li yardımcı

Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

CHP’nin Kandil’in siyasi uzantısı ile gizli ittifakı ifşa oldu. DEM Partili Ahmet Saymadi “İstanbul’da 22 ilçede CHP listelerinden seçime giriyoruz. Belediyeler kazanıldığı durumlarda başkan yardımcısı arkadaşlarımız olacak. Büyükşehir belediye meclisinde DEM Parti’nin grubunu kuracaklar” dedi.

HABER MERKEZİ ANKARA -  DEM Parti ile CHP ile arasında yerel seçim için yapılan iş birliğinin detayları bizzat, DEM Partili Ahmet Saymadi tarafından açıklandı. Cezaevinde bulunan HDP eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş, CHP ile ittifak isteyen Kandil’in baskısıyla DEM Parti’den İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) başkan adayı olma kararından vazgeçmek zorunda kalmıştı.

Belediyede eş başkanlık itirafı: CHP'li başkana DEM'li yardımcı - 1. Resim

Fotoğraftaki Başak Demirtaş

DEM, Demirtaş’ın yerine göstermelik aday olarak Meral Danış Beştaş ismini açıkladı. CHP-DEM Parti iş birliğinin gereği sönük bir seçim kampanyası yürüten Beştaş, İstanbul’un dışındaki şehirlerde boy göstermeye başladı.

Belediyede eş başkanlık itirafı: CHP'li başkana DEM'li yardımcı - 2. Resim

Fotoğraftaki Meral Danış Beştaş

Beştaş, son olarak Iğdır, Erzrurum Kocaeli’ndeki parti çalışmalarında hazır bulunurken CHP-DEM ittifakının detayları 14 Mayıs seçimlerinde Yeşil Sol Parti’den İstanbul Milletvekili adayı gösterilen Saymadi tarafından ifşa edildi.

Belediyede eş başkanlık itirafı: CHP'li başkana DEM'li yardımcı - 3. Resim

Katıldığı seçim çalışması sırasında CHP ile Mersin Büyükşehir Belediyesinde, İstanbul’un 22 ilçesinde, Kars, Iğdır ve Manisa genelinde ittifak yaptıklarını itiraf eden Saymadi, şunları söyledi: AK Parti’nin kazanmasını önlemek için bir sürü yerde ittifak zeminlerini zorladık. CHP’li arkadaşlar Kars’ta, biz de Manisa’da aday çıkarmadık. Onlar Iğdır’da aday çıkarmadılar, biz de başka yerlerde çıkarmadık. Mersin’de ittifaklarımız var. İstanbul’da da 22 ilçede CHP listelerinden seçime giriyoruz. Oralarda belediyeler kazanıldığı durumlarda başkan yardımcısı arkadaşlarımız olacak. Büyükşehir belediye meclisinde DEM Parti’nin grubunu kuracaklar. İlk defa İstanbul’da yerelde bu kadar ciddi anlamda temsiliyet yakalayacağız.

TALİMATLAR PARTİ DIŞINDAN

DEM Partili Ahmet Saymadi, İstanbul’daki iş birliği ile ilgili bazı soruların gündeme geldiğini belirterek “İlçede aday çıkarmadınız, ilde neden var? Şimdi bunda başka bir mesele var. Geçen seçimde CHP’ye oy verdiğimiz için bizde bir CHP’ye oy verme alışkanlığı oluşmasın diye. Bir yerel seçimde partinin bütün olarak bir yere yönelmesi veya bir yerden uzaklaşması gibi kararlar sadece İstanbul’da sadece genel merkezde alınmaz. Aday çıkarmayalım, aday çıkaralım, iş birliği kararına bu partinin gördüğünüz sahada çalışanları dışında görmediğimiz arkadaşlarımız da karar veriyor. Cezaevinde olanlarla, başka yerlere sorularak karar verildi” diye konuştu.

DEM PARTİ’DEN YALANLAMA

Öte yandan Ahmet Saymadi’nin PM üyesi olduğu iddia edildi ancak DEM Parti Genel Merkezi bunu yalanladı. Yapılan açıklamada “Parti kurullarımızda yer almayan, partimiz adına hiçbir konuşma yetkisi bulunmayan Saymadi’nin açıklamaları tamamen kendi hayal dünyasının ürünleridir” denildi.

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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