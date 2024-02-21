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    • Haberler > Politika > 'Bu hesabı herkes vermek zorunda' demişti: İşte Mansur Yavaş'ın mal varlığı

    'Bu hesabı herkes vermek zorunda' demişti: İşte Mansur Yavaş'ın mal varlığı

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    &#039;Bu hesabı herkes vermek zorunda&#039; demişti: İşte Mansur Yavaş&#039;ın mal varlığı
    Ankara, Seçim, Haber

    Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    "Bu hesabı herkes vermek zorunda" diyerek bütün belediye başkanları ile adaylara mal varlıklarını açıklama çağrısı yapan ve CHP'den yerel seçimler için yeniden aday gösterilen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kendisinin ve eşinin mal varlığını açıkladı.

    İşte Mansur Yavaş ve eşi Nursen Yavaş’ın mal varlığı:

    'Bu hesabı herkes vermek zorunda' demişti: İşte Mansur Yavaş'ın mal varlığı - 1. Resim

     

     

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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