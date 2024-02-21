'Bu hesabı herkes vermek zorunda' demişti: İşte Mansur Yavaş'ın mal varlığı
Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Politika Haberleri / Türkiye Gazetesi
"Bu hesabı herkes vermek zorunda" diyerek bütün belediye başkanları ile adaylara mal varlıklarını açıklama çağrısı yapan ve CHP'den yerel seçimler için yeniden aday gösterilen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kendisinin ve eşinin mal varlığını açıkladı.
İşte Mansur Yavaş ve eşi Nursen Yavaş’ın mal varlığı:
Düzenleyen: Seda Çakır - Politika
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi