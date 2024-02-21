'Bu hesabı herkes vermek zorunda' demişti: İşte Mansur Yavaş'ın mal varlığı

Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: Türkiye Gazetesi 21 Şubat 2024 20:46 - Güncelleme: 21 Şubat 2024 20:52 - Güncelleme:

Ankara, Seçim, Haber

Politika Haberleri / Türkiye Gazetesi

"Bu hesabı herkes vermek zorunda" diyerek bütün belediye başkanları ile adaylara mal varlıklarını açıklama çağrısı yapan ve CHP'den yerel seçimler için yeniden aday gösterilen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kendisinin ve eşinin mal varlığını açıkladı.