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Haberler > Politika > Büyük değişim için geri sayım başladı! AK Parti’de gözler 23 temmuz’a çevrildi

Büyük değişim için geri sayım başladı! AK Parti’de gözler 23 temmuz’a çevrildi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Büyük değişim için geri sayım başladı! AK Parti’de gözler 23 temmuz’a çevrildi
Akparti, Mkyk, Değişim, Haber

Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

AK Parti’de yerel seçim sonrası başlayan değişim rüzgârı devam ediyor. Bazı genel başkan yardımcılarının görevden alınması bekleniyor.

YÜCEL KAYAOĞLU ANKARA - AK Parti kulislerinde, 23 Temmuz’da yapılacak MKYK toplantısında, bazı genel başkan yardımcılarının görevden alınacağı belirtiliyor. AK Parti’de yerel seçimlerden sonra başlayan değişim tartışmaları sürerken, aradan geçen zaman zarfında sadece bazı il başkanlarının görevden alınması ve kabinedeki değişimin iki bakanla sınırlı kalması parti içinde eleştiri konusu olmuştu.

ODALAR TOPLANIYOR

Son günlerde AK Parti’deki değişim için tüm gözler 23 Temmuzda yapılacak MKYK toplantısına çevrilmiş durumda… Kulislerde, MKYK toplantısından sonra bazı genel başkan yardımcılarının görevden alınacağı ifade ediliyor. Hatta, genel başkan yardımcılarının bir bölümünün odasını toplamaya başladığı ve veda etmeye hazırlandığı belirtiliyor.

İL VE İLÇELER DEVAM

Görevden alınacağını düşünen bazı genel başkan yardımcılarının parti faaliyetleri ile ilgili planlamalarını da ortaya çıkacak yeni tabloyu dikkate alarak, 23 Temmuzdan sonraya bıraktığı iddia edildi. MKYK toplantısında, AK Parti’nin kongre takviminin ele alınacağı belirtilirken, il ve ilçe başkanlıklarında başlayan değişim sürecinin de devam edeceği kaydedildi.

HER KADEMEDE

Ekim’de başlayacak yeni dönemde Meclis grup yönetiminde de bazı değişiklikler olabileceği belirtilirken, kabinede yeni bir değişimin ise kongre takvimi ile paralel gerçekleyeceği yorumu yapılıyor. Cumhurbaşkanlığı bürokrasisinde beklenen değişimin de yine kısa süre içinde gerçekleşeceği ifade ediliyor. Bazı politika kurullarının lağvedileceği, başdanışman kadrolarının azaltılacağı da yine iddialar arasında bulunuyor.​

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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