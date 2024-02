Büyükerşen'in padişah ve şehzadelerle ilgili sözlerine Nebi Hatipoğlu'ndan sert tepki

AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in Osmanlı padişah ve şehzadeleri ile ilgili sözlerine sert tepki gösterdi. Hatipoğlu "Kadınlarımıza, utanarak söylüyorum 'karı' diyen, ecdadımız olmasından gurur duyduğumuz Osmanlı İmparatorluğu'nu aşağılayan anlayışa itiraz ediyor, karşı çıkıyorum" diye konuştu.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in Osmanlı padişah ve şehzadeleri ile ilgili sözlerine hem AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu hem de MHP İl Başkanlığı tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Hatipoğlu, daha iyi bir belediyecilik ve rekabetçi bir Eskişehir için mücadele verirken Büyükerşen'i de toplumu kutuplaştırmak için gündemi bulandırmaya çalışmakla suçladı.

"BU DEFA OLMADI SAYIN BÜYÜKERŞEN"

"Ama bu defa olmadı Sayın Yılmaz Büyükerşen" diyen Hatipoğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Kadınlarımıza, utanarak söylüyorum 'karı' diyen, ecdadımız olmasından gurur duyduğumuz Osmanlı İmparatorluğu'nu aşağılayan anlayışa itiraz ediyor, karşı çıkıyorum. Kadınlar canımız, Osmanlı atamızdır. Ayrıca hocasının gölgesinde, kadınlarımıza hakaret edilirken, bu konuşmaları alkışlayan saygıdeğer hanımefendi Ayşe Ünlüce'yi de vatandaşımızın takdirine bırakıyorum."

BİR TEPKİ DE MHP'DEN

MHP Eskişehir İl Başkanı İsmail Candemir de Büyükerşen'in açıklamalarının Türk tarihine yapılmış bir hakaret ve aşağılama olduğunu belirtti.

Türk milletinin tarih boyunca dünyaya adalet ve medeniyet götürmüş, kahramanlığı ve cesaretiyle öne çıkmış bir millet olduğuna işaret eden Candemir, açıklamasını şöyle sürdürdü:

" Büyükerşen'in Osmanlı İmparatorluğu'nun kahramanca fetih seferlerini, 'mavi gözlü beyaz tenli kadınları almaya” indirgemesi, sadece cehaletin, aşağılığın, bilişsel ve zihinsel işlevlerde gerileme ile karakterize olan bir sendromun göstergesidir. Büyükerşen'in bu alçakça ve saygısızca sözleri, Türk milletinin tarihine ve onuruna yapılmış bir saldırıdır. Tarih şuurundan bihaber bir zihniyetin tezahürüdür. Osmanlı Devleti 600 yıl boyunca 4 kıtaya hüküm sürmüş dünyanın en güçlü Türk imparatorluğudur. Doğu batı arasında muazzam bir köprü görevi görmüştür. Bizler, Türk milleti olarak, asil tarihimize ve kahramanlarımıza olan saygımızı koruyacak ve asla bu tür aşağılık yaklaşımları cevapsız bırakmayacağız ve kadim Türk tarihimize yapılan bu ve türevi ihanetlerin karşısında olacağız.

Milliyetçi ülkücü hareket olarak, Büyükerşen'in bu tür çirkin ve düşmanca sözlerini en sert şekilde kınıyor ve Türk milletinin tarihine ve değerlerine sahip çıkmaya devam edeceğimizi bir kez daha ilan ediyoruz. Türk milleti, tarihine ve kimliğine yapılan bu tür hakaretlere sessiz kalmayacak ve gereken cevabı her koşulda verecektir. Büyükerşen gibi tarihimizi çarpıtmaya ve milletimizi küçümsemeye çalışan herkes bilmelidir ki Türk milleti asla boyun eğmeyecek, asla unutmayacak ve asla affetmeyecektir. Türk milleti, gerçekleri tahrif etmeye ve tarihi çarpıtmaya çalışan bu tür söylemlere karşı her koşulda uyanık olacak ve tarihi gerçekleri koruyacaktır. Türk milleti, tarihine ve değerlerine olan bağlılığını en üst düzeyde tutacak ve bu uğurda her türlü mücadeleyi verecektir."

BÜYÜKERŞEN NE DEMİŞTİ?

CHP'nin Emek Mahallesi seçim Ofisi açılışına katılan Büyükerşen, "Övündüğümüz Osmanlı var ya, hani bize kul diyen, halka kul diyen bir Osmanlı ailesi, efendim baktığınız zaman aileye, ailede bütün padişahların kadınları yabancı. Hep beyaz tenli, mavi gözlü falan filan. Ben takılıyorum bazen arkadaşlara. Tarihle alay etmiyorum ama yanlış anlamayın. Çünkü hemen ufacık lafı çevirirler, evirirler. Hoca şöyle dedi, böyle dedi derler, iftira etmeye hazırdırlar. Ne zaman efendim şehzadelerden birine hanım alacaklar, hanım ağa alacaklar veyahut padişahlardan hangisinin karısı öldü, yeni bir karı alacak. Hemen sefer yapıyor Avrupa'ya. Beyaz tenli, mavi gözlü falan olacak diye" ifadesini kullanmıştı.