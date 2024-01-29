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    • CHP açıklamadan duyurdu: İzmir adayı Cemil Tugay oldu

    CHP İzmir'de ismi öne çıkan Cemil Tugay'ın adaylığı iddialara göre netleşti. Edinilen bilgiye göre, CHP lideri Özel, yaklaşık bir saat önce genel merkezde görüştüğü Cemil Tugay'ı başkan adaylığı için uygun gördüklerini bildirdi. 

    Düzenleyen: /
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    CHP açıklamadan duyurdu: İzmir adayı Cemil Tugay oldu

    Politika Haberleri

    31 Mart yerel seçimlerine adım adım yaklaşılırken CHP'de İzmir ve Çankaya aday krizinde İzmir adaylığında düğüm çözüldü. TGRT Haber Müdürü Ahmet Sözcan canlı yayında  Kemal Kılıçdaroğlu-Özgür Özel-Ekrem İmamoğlu arasında güç mücadelesinin yaşandığı için aday belirsizliğinin uzadığını söylemişti. Sözcan İzmir adaylığında Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın isminin öne çıktığını ifade etmişti. 

    CHP'de aday hareketliliği sürerken gazeteci İsmail Saymaz, Tugay'ın adaylığının netleştiğini öne sürdü. 

    PARTİ MECLİSİ'NDE KARARA BAĞLANACAK

    Saymaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Tugay'ı tebrik ettiğini yazıp şu ifadeleri kaydetti: 

    CHP lideri Özgür Özel, yaklaşık bir saat önce genel merkezde görüştüğü Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay’a “İzmir Büyükşehir Belediyesi başkan adaylığınızı uygun gördük. Sizi tek isim olarak MYK’ya götüreceğiz. Burada onaylanırsanız Parti Meclisi’nde karar bağlayacağız” dedi.

    Cemil Tugay kimdir? Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu? - Son Dakika Türkiye Haberleri | NTV Haber

    CEMİL TUGAY

    Düzenleyen:  - Politika
    Haberler > Politika > CHP açıklamadan duyurdu: İzmir adayı Cemil Tugay oldu
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