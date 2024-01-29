CHP açıklamadan duyurdu: İzmir adayı Cemil Tugay oldu

CHP İzmir'de ismi öne çıkan Cemil Tugay'ın adaylığı iddialara göre netleşti. Edinilen bilgiye göre, CHP lideri Özel, yaklaşık bir saat önce genel merkezde görüştüğü Cemil Tugay'ı başkan adaylığı için uygun gördüklerini bildirdi.

Düzenleyen: Çağla Çağlar 29 Ocak 2024 17:28 - Güncelleme: 29 Ocak 2024 17:30 - Güncelleme:

Politika Haberleri