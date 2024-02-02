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    • CHP aday göstermemişti: Nasuh Mahruki bağımsız adaylığını açıkladı

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    CHP aday göstermemişti: Nasuh Mahruki bağımsız adaylığını açıkladı
    Chp, Seçim 2024, 31 Mart, Nasuh Mahruki, Haber

    Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    AKUT kurucularından Nasuh Mahruki Beşiktaş ilçesinden aday adayı olduğu CHP'den seçilemeyince sosyal medya hesabından bağımsız adaylığını duyurdu.

    31 Mart seçimlerine adım adım gidiliyor. Partiler adaylarını hızla açıklıyor, seçim mesaisi adayların vaatlerini açıklamalarıyla devam ediyor. 

    Arama Kurtarma Derneği’nin (AKUT) kurucularından olan Nasuh Mahruki de, Cumhuriyet Halk Partisi’nin Beşiktaş ilçesi için aday adayı olmuştu. Ancak CHP’nin yerel seçimde Beşiktaş adayı mevcut belediye başkanı Rıza Akpolat olarak açıklandı.

    BAĞIMSIZ ADAYLIĞINI DUYURDU

    CHP’den aday gösterilmeyen Mahruki, sosyal medya hesabından bağımsız adaylığını duyurdu.

    Mahruki’nin söz konusu paylaşımı şu şekilde:

    Değerli Beşiktaşlılar, Cumhuriyet Halk Partisine gönül verenler ve sevgili vatandaşlarımız,

    Ben Büyük Kurtarıcı ve Büyük Kurucu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilelebet varlığından kendini sorumlu hisseden, bu sorumluluk yükünü ölümden bile ağır olarak gören, mücadeleci bir yurttaşınızım.

    Ben Kemalist’im, özgürlükçüyüm, eşitlikçiyim, laikim. Hak temelli yaşamın savunucusuyum, laik, demokratik, sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Devleti’nin, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olduğuna inananlardanım.

    Büyükbabam, babam ve çocuklarım gibi torunlarımın da yaşayacağı Beşiktaş’ta ikamet eden bir vatandaş olarak, maalesef iyi yönetilmediğini gördüğüm yaşadığım yere sahip çıkma bilinciyle, çok acil ve öncelikli olduğu halde yine maalesef ciddiyetle üzerine gidilmeyen deprem hazırlıkları konusunda, bugüne kadarki afetlerle mücadele birikimimi halkım için kullanabilmek ve örnek olabilmek amacıyla, önümüzdeki yerel seçimlerde siyasete girmeye karar vermiştim.

    Doğma büyüme yaşadığım ilçe, çok sevdiğim Beşiktaş’ımıza somut katkılarda bulunmak isteği ile Belediye Başkan Aday Adayı olmuştum.

    'ALINAN KARAR HALKIMIZIN TERCİHİ DEĞİL'

    Doğal olarak benim de kendime yol gösterici olarak benimsediğim ve savunduğum Atatürk’ün mirası Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Laiklik ve Devrimciliği kendisine şiar edinmiş olan kurucu partimiz Cumhuriyet Halk Partisinden Belediye Başkan Aday Adayı olmuştum.

    Ben de sizler gibi Cumhuriyet’imizin ve 100 yaşındaki Cumhuriyet Halk Partisi’nin kuruluş ilkelerinin yılmaz bir savunucusuyum. Cumhuriyet Halk Partisi, 8 adayın yarıştığı Beşiktaş ilçemizde Başkan Adayını geçtiğimiz günlerde açıkladı. Öncelikle parti yönetiminin tercihinin Beşiktaş ilçemize hayırlı olmasını diliyorum.

    Ancak, sayısız Beşiktaşlı hemşerilerimizden ve komşularımızdan görüyorum ve duyuyorum ki, Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin Beşiktaş için ön seçimsiz yapmış oldukları aday belirlemesi, halkımızın tercihini ve isteğini yansıtan bir karar olmamıştır.

    Geçtiğimiz 2 ay boyunca seçime dönük çeşitli çalışmalar yaparken konuştuğum, görüştüğüm hemen hemen tüm Beşiktaşlılarımızın gözünde, Kurultay’da söylendiği gibi gerçek bir halkçı değişimin nasıl canı gönülden istendiğini gördüm. Artık sorunlarına çare bulamamaktan, kaygılarından kurtulamamaktan, umutlarını kaybetmekten nasıl yorulduklarını, bıktıklarını, usandıklarını ve mutlaka Beşiktaşlı bir Başkan istediklerini, beklediklerini, özlediklerini bizzat gözledim.

    Kurultay’da söz verildiği halde önseçim veya eğilim yoklaması yapılmaması, yapılan anketlerin sonuçlarının seçmenlerle açık ve şeffaf olarak paylaşılmaması, seçilen Belediye Başkan adaylarının önemli bir kısmının seçmenlerin büyük çoğunluğunu mutsuz etmesi, üzerinde düşünülmesi gereken, ülkemiz ve geleceğimiz adına önemli bir konudur.

     

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    ChpSeçim 202431 MartNasuh Mahruki
    Haberler > Politika > CHP aday göstermemişti: Nasuh Mahruki bağımsız adaylığını açıkladı
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