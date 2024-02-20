CHP Didim ilçe örgütü kendini feshetti: Adaylık krizinden toplu istifaya...

Aday krizinin yaşandığı CHP'de istifaların ardı arkası kesilmiyor. Aydın'da CHP'nin Didim İlçe örgütü toplu olarak istifa etti. Belediye meclis üyeliklerindeki sıralamaya tepki gösteren ilçe örgütü, "Hiçbir şahsın CHP örgütünün üzerinde olmadığını belirtmek isteriz" açıklamasında bulundu.

Türkiye 39 gün sonra sandık başına gidecek. Siyasi partilerin aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) tesliminde ise bugün son gün. Fakat CHP'deki adaylık krizi yaşanmaya devam ediyor. Son istifa haberi ise Aydın'dan geldi.

CHP'nin Didim İlçe örgütü, belediye meclis üyeliklerindeki sıralama nedeniyle toplu olarak istifa etti. İlçe örgütü kararlarını basın açıklamasıyla duyurdu.

'SEÇİLDİĞİMİZDE ÜYE TALEPLERİNİ İLETECEĞİMİZİ BELİRTMİŞTİK'

Basın açıklamasını okuyan CHP Didim İlçe Başkanı Ahmet Yılmaz şunları kaydetti:

“Burada bugünkü toplanma amacımız ile ilgili olarak sizleri bilgilendirmek ve önümüzde ki süreçte örgütümüzle ilgili almış olduğumuz bir takım kararları sizinle paylaşmak istiyoruz. İlçe delege seçimlerinden başlayıp, bizleri bu makama taşıyan Didim’de ki üyelerimize bir söz vermiştik. Seçildiğimiz takdirde, örgütümüz ile üyelerimizin seçim ile ilgili taleplerini (ön seçim eğilim yoklaması) il başkanlığımıza ve genel merkezimize ileteceğimize ve karar alınması noktasında ısrarcı olacağımızı belirtmiştik.

Gelmiş olduğumuz yerel seçim sürecinde, yönetim kurulumuzun talep etmiş olduğu, ön seçim, eğilim yoklaması ve anket çalışması yapılması konusunda ki örgütümüzün taleplerini il başkanlığımız ve genel merkezimize iletmiş olmamıza rağmen, bu konuda bir sonuç alınamadığını belirtmek isteriz. Partimizin, büyük kurultayımızdan bu yana yoğun bir süreç yaşadığının farkındayız.

'SÖYLEMLER YERİNE GETİRİLMEDİ'

Keza büyük kurultayımızda genel başkanımızın ifade ettiği, bizim de tam desteklediğimiz "Bundan sonra karar, güç, yetki örgütündür. Ön seçimin teminatı olan bir genel başkan olacağıma söz veriyorum. Örgütün iradesini ön plana alan bir ön seçimi mutlaka yapacağız" söylemlerinin yerine getirilmediğini üzüntü içerisinde yaşamış bulunmaktayız. Belediye başkan adayının atanmasından sonra, ilçemizde kendisi ile yapmış olduğumuz toplantıda basın ve üyelerimiz önünde, adayımızın vermiş olduğu beyanat da, örgüt ile ortak hareket edileceği, örgütün gücünün önemli olduğu ve birçok konuda ortaklaşarak seçim sürecinin yürütüleceğini ifade etmiştir.

'ÖNERİLER DİKKATE ALINMADI'

Fakat kısa zaman içerisinde söylemler ile eylemlerin farklı ve tezat olduğu tarafımızdan görülmüştür. Belediye meclis üyesi adaylarının belirlenmesi sırasında, örgütümüzün ve ilçemizde bulunan STK’ların, odaların önerilerinin de hiçbir şekilde dikkate alınmadığını gördük. Bizler de bu davranışın, örgütümüzün yok sayılmasının CHP’nin geleneği ve ilkeleri ile bağdaşmadığı bu süreçte görevde kalmamızın bir anlam ifade etmediğini, yönetim kurulumuzda değerlendirerek, istifa kararı almış bulunmaktayız.

'HİÇBİR ŞAHIS CHP ÖRGÜTÜNÜN ÜZERİNDE DEĞİL'

Hiçbir şahsın CHP örgütünün üzerinde olmadığını belirtmek isteriz. Bizler her zaman CHP'nin bir neferi olarak, partimizin başarılı olması için, her platformda mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu zamana kadar ilçemizde faaliyette bulunan sivil toplum kuruluşları, hemşeri dernekleri, odalara, emek ve demokrasi platformu içerisinde bulunan tüm bileşenlerin, bugüne kadar vermiş olduğumuz mücadelede bize vermiş oldukları katkıdan desteklerinden dolayı teşekkürlerimizi ifade ediyoruz. Bundan sonraki süreçte emekten yana demokrasiden yana olan bileşenlerle alanlarda omuz omuza mücadele etmeye devam edeceğimizi de bilmenizi isterim."