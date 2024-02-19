İBB İYİ Parti Grup Başkanvekili Suat Sarı, göreve başladıktan 2 ay sonra istifa etti

Tam 2 ay önce İBB İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevine getirilen Suat Sarı, partisinden istifa etti. Liyakat vurgusu yapan Sarı, "Kamuoyunda sürekli dile getirilen çok değerli kavramların partimizde pek de geçerli olmadığını gördüm" dedi. Ayrıca Sarı, aday belirleme yöntemlerini de eleştirerek, bu yöntemin İyi Parti ilke ve politikalarına aykırı olduğunun altını çizdi.

Yerel seçimlere 40 gün kala muhalefet cephesindeki çatlak derinleşiyor. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in dün Haliç Kongre Merkezi'ndeki İstanbul il ve ilçe belediye başkan aday tanıtımı sonrası başlayan istifalar, bir dalgaya dönüştü.

Son istifa haberi ise İBB İYİ Parti Grup Başkanvekili Suat Sarı'dan geldi. Göreve başladıktan 2 ay sonra istifa eden Sarı, İyi Parti'ye 'liyakat' ve aday belirleme süreçlerine yönelik eleştiriler getirdi.

'AMACIMIZ TÜRK YURDUNU BAĞIMSIZ BİR KURUMSAL SİSTEME DÖNÜŞTÜRMEKTİ'

İstifasını sosyal medya hesabından duyuran Sarı, şu ifadeleri kullandı:

2017 yılında Genel Başkan Sn. Meral Akşener'in önderliğinde 'cesur yürekli' arkadaşlarımla büyük hedeflerle yola çıktık. Kurucu İstanbul İl Bşk. Yrd. olarak çıktığım bu yolda amacımız, Türk yurdunu, Türk milliyetçilerinin yönetim kabiliyeti ile üreten, adaletli, özgür, bağımsız bir kurumsal sisteme dönüştürmekti.

Bu hedefimize ulaşmak için bugüne kadar gerek parti yönetiminde bulunan, gerekse Kağıthane Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclis üyesi olan yol arkadaşlarım ile çok çalıştık. Parti disiplinine bağlı kalarak, ülkemize ve milletimize katkı sağlayan büyük başarılara imza attık.

10 yıl İBB'de yönetici bürokrat, 25 yıl özel sektör üst düzey yöneticilik tecrübelerimin yanısıra, İBB'de Meclis üyesi olarak partimin grup sözcülüğü ve grup başkan vekilliği görevlerinde bulundum. Meclis üyeliğim sürecinde sürekli üreterek, onlarca kez önergeler vererek, komisyonlarda oluşturduğum raporları İBB kürsülerinden ve yazılı, görsel medyada partim adına paylaşmaya çalıştım.

'EN BÜYÜK DESTEĞİM LİYAKATIM OLMUŞTUR'

Çalışmalarımda en büyük desteğim, kamu ve özel sektördeki tecrübelerim ile liyakatım olmuştur. Bundan bir Türk milliyetçisi, Türk vatandaşı ve her şeyden önce büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bir evladı olarak son derece mutlu ve gururluyum...

'SÜREKLİ DİLE GETİRİLEN KAVRAMLARIN PARTİMİZDE GEÇERLİ OLMADIĞINI GÖRDÜM'

Ancak gelinen noktada eğitim, liyakat gibi kamuoyunda sürekli dile getirilen çok değerli kavramların partimizde pek de geçerli olmadığını gördüm. Gerek milletvekilliği temayül yoklamalarında ve gerekse 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel yönetim seçimlerinde gösterilecek adayların belirleme yönteminin, İyi Parti değerleri, ilkeleri ve politikalarına aykırı olduğuna tanık oldum. Sonuçta, dar bir çevrenin uyguladığı bu yanlış politikalar ve sonrasında alınan kararlar ile binlerce 'Cesur Yüreğin' istifası ile karşı karşıya kaldık.

'CESURLAR HAREKETİ SEKTEYE UĞRAMIŞTIR'

İşte tam da burada 'Cesurlar Hareketi' sekteye uğramıştır. Bu nedenle bu çatı altında ülkeme ve milletime faydalı olamayacağımı anladığım için İyi Parti üyeliği ve İyi Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Grup Başkanvekilliğinden istifa ediyorum...

Büyük Türk Milletine her zamanki azim ve inanmışlıkla hizmet etmeye devam edeceğim.

İyi Parti'nin iyi insanlarına çok teşekkür ederim...

Ne mutlu Türküm diyene...

Saygılarımla..."

TAM 2 AY ÖNCE GÖREVE BAŞLAMIŞTI

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi İYİ Parti grubunda İbrahim Özkan, İBB Grup Başkanvekilliği görevinden ve partiden 19 Aralık 2023 tarihinde istifa etmişti. Yapılan oylamada Özkan'ın yerine Suat Sarı seçilmişti.

BİR GÜNDE İKİ İSTİFA

İyi Parti lideri Akşener'in aday tanıtımı ve isim vermeden İBB Başkanı İmamoğlu'na işaret ettiği, "Boş zamanlarında İstanbul'da olanlar bu şehri yönetemez" sözleri sonrası İyi Parti Esenyurt teşkilatından istifa kararı gelmişti. Yapılan açıklamada İyi Parti'nin İmamoğlu'nu desteklememe kararına tepki gösterilerek, 'muhalefete muhalefet etme' eleştirisi getirildi. İstifa eden teşkilat İmamoğlu'nu destekleyeceklerini açıklamıştı.