CHP lideri Özel Sarıyer'de yanlıştan mı dönüyor? Şükrü Genç, gelen aramayla kararını erteledi

Seçimlerde Sarıyer'den yeniden aday gösterilmeyen CHP'li Şükrü Genç, bugün 31 mart için adaylık kararını açıklayacaktı. Genç, CHP lideri Özgür Özel'den gelen telefonla kararını yarına ertelemesi dikkat çekti.

Yerel seçimlerinde CHP'den aday gösterilmeyen ve seçimlere bağımsız olarak girmesi beklenen Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, 31 Mart için kararını bugün açıklayacaktı. Partisinden aday gösterilmemesi üzerine verdiği tepkinin karşılık bulduğunu söyleyen Genç "sesimiz duyuldu" diyerek CHP lideri Özgür Özel'in aramasıyla kararını yarın saat 12'de açıklayacağını duyurdu.

ÖZGÜR ÖZEL BİZZAT ARAYARAK DURDURDU

Şükrü Genç, CHP'den yeniden ilçe belediye başkan adayı gösterilmemesi ve yaşanan süreç hakkında belediye binası önünde basın açıklaması yaptı. CHP yönetiminin "yanlış kararı" değerlendirmesi için dün gece 24.00'e kadar süre verdiğini dile getiren Genç, basın açıklamasından hemen önce önemli bir gelişme yaşandığını söyledi.

Genç, CHP lideri Özgür Özel'in kendisini arayarak yeniden bir değerlendirme yapacaklarını söylediğini açıkladı.

SESİMZİ DUYULDU, BEKLEME KARARI ALDIK

Genç, "Sesimiz duyuldu. Biraz önce Genel Başkanımız Özgür Özel’in aramasıyla, yaptığımız görüşme sonrasında yarın saat 12.00’ye kadar konunun üzerinde çalışma ve bekleme kararı aldık." diye konuştu.

Değerlendirmenin iyi bir şekilde sonuçlanmasını temenni ettiğini belirten Genç, şunları söyledi:

"Bizim derdimiz koltuk değil. Bizim derdimiz halkımız. Bu noktada hiçbir şekilde bir dayatmaya gitmedik. Bir yanlışın düzeltilmesini istedik. Genel Başkanımıza yarın saat 16.00’da daha önce yaptığım gibi basın açıklaması yapacağımı söyledim. Dedi ki, 'Bir süre... Bu süre basın mensupları ve Sarıyer halkı tarafından da anlayışla karşılanacağını bekliyorum."

NET KARAR YARIN AÇIKLANACAK

Genç, yarın saat 12.00'de tekrar bir açıklama yapacağını, kendisini destekleyenlere danışmadan hiçbir şeyi kabul etmeyeceğini dile getirdi.

Öte yandan CHP, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Sarıyer Belediye Başkan adayı olarak Mustafa Oktay Aksu'yu açıklamış, Sarıyer ve Avcılar parti teşkilatı mensupları CHP il binası önünde protesto gösterileri yapmıştı. Sarıyer Belediye Başkanı Genç ise kararı kabul etmediklerini belirterek, yeniden değerlendirilmesini talep etmişti. Genç'in aday gösterilmemesi halinde bağımsız aday olması bekleniyordu.