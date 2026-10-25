CHP lideri şehir turlarına devam ediyor: Esnaf için özel bakanlık istedi

Gaziantep'te esnaf ve meslek odalarını ziyaret eden CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'de Esnaf Bakanlığı kurulması gerektiğini vurguladı. İl başkanlığındaki rozet takma töreninde de konuşan Kılıçdaroğlu, kentte partinin oy kaybına ilişkin özeleştiride bulunarak sahada vatandaşla daha yakın temas kurulması gerektiğini belirtti.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziantep'te Balıklı Parkı çevresindeki esnafı ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, daha sonra Gaziantep Esnaf ve Sanatkârlar Odasını ziyaret etti.

Ziyaret sırasında konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, Türkiye'de esnaf bakanlığı kurulması gerektiğini söyledi.

CHP lideri, ziyaretlerin ardından Gaziantep İl Başkanlığında partililerle bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, burada partiye yeni katılan üyelerin rozetlerini takarak kutladı.

"OYUMUZ DÜŞÜYORSA SORUMLULUK GAZİANTEPLİLERDE DEĞİL"

Gaziantep'in kendileri için çok önemli bir şehir olduğunu belirten Kılıçdaroğlu "Geçmişte Gaziantep'te oyumuz çok yüksekti, çok fazlaydı. Eğer oyumuz düşüyorsa sorumluluk Gaziantepli vatandaşlarımızda değil, bizdedir. Hata bizdedir. Gitmedik, fakirin sofrasına oturmadık, çayını ve kahvesini içmedik. Yerimize oturduk, krallar gibi davrandık ve 'Ey vatandaş, gel bana oy ver' dedik. Böyle siyaset olmaz. Gideceksiniz, vatandaşın sofrasına oturacaksınız" diye konuştu.

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