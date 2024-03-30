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Haberler > Politika > CHP'de seçim sonrası tufan! Kemal Kılıçdaroğlu 1 Nisan'ı bekliyor

CHP'de seçim sonrası tufan! Kemal Kılıçdaroğlu 1 Nisan'ı bekliyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
CHP&#039;de seçim sonrası tufan! Kemal Kılıçdaroğlu 1 Nisan&#039;ı bekliyor

Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, rüşvet pazarlıklarıyla kaptırdığı koltuğu yeniden ele geçirmek için seçimin ardından konuşmaya başlayacağı belirtiliyor. Deliller hazırlayan Kılıçdaroğlu’nun kurultayın iptali için peş peşe davalar açacağı konuşuluyor.

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, rüşvet pazarlıklarıyla Özgür Özel’e kaptırdığı koltuğunu geri alabilmek için seçimin ardından konuşmaya başlayacağı belirtiliyor.

Kılıçdaroğlu’na yakın isimlerden ve kurultay sürecinde eski CHP liderinin odasındaki tek gazeteci olarak bilinen Nuray Başaran, TGRT Haber ekranlarında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"BELKİ 1 NİSAN'DAN SONRA KONUŞMAYA BAŞLAYABİLİR"

Kılıçdaroğlu ile gerçekleştirdiği diyaloğu aktaran Başaran, şunları söyledi:

"Kendisi diyor ki; bana hem meydanlara çıkma diyorlar hem de yardım istiyorlar. Hem beni başarısız buluyor hem destek istiyorlar. Ben ne yapacağımı şaşırmış vaziyetteyim diyor. Zaten Tweet’inde de bunu söylemişti.

CHP kurultayına ilişkin sunduğum bilgi, belge ve dokümanlardan ötürü teşekkür etti. Kemal Bey hâlâ daha beni hançerlemeye devam ediyorlar diyor. Çığlık atıyor. Tweet’inde de konuştuğumuz konuşmadan da edindiğim, çıkardığım izlenim bu. Kendisi eşiyle birlikte ailecek tatil yapıyor. Hiç kimseyle konuşmak istemiyor, görüşmüyor. Ankara’ya döneceğini söyledi. Pazar günü oyunu kullanacak. Belki 1 Nisan’dan sonra konuşmaya başlayabilir. Seçimden sonra için planı olmasına gerek yok. Bu kurultay süreci için açılan davalar var, savcılık soruşturmaları var. Eldeki bilgi, deliler var. Kurultay gecesinin en önemli tanıklarından biriyim. Elimde görüntüler, belgeler var. Belge ve görüntüleri 1 Nisan’dan sonra yayınlayacağım."

 

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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