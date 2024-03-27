Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu, 'tekrar ediyorum' diyerek desteğini açıkladı

CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hakkında çıkan iddialara cevap verdi ve "Partimin tüm adaylarına desteğim tamdır" dedi.

Yerel seçimlere kısa bir süre kala Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) kaos devam ediyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun desteği ile genel başkan seçilen Özgür Özel'in, yerel seçimlerde aday belirleme sürecinde Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimleri saf dışı bırakması çok konuşuldu.

Aday krizleri, istifalar ve son olarak para sayma skandalı ile gündemde olan CHP'de son kriz ise Kemal Kılıçdaroğlu gönüllülerinin pankartı oldu. İstanbul Ataşehir'de "Seni sırtından hançerleyenlere oy yok. Kılıçdaroğlu Gönüllüleri" yazılı pankartlar asıldı. Bu pankartların ardından Kılıçdaroğlu'ndan açıklama geldi.

"Sahte pankartçılara, sahte pankartlardan medet umanlara, bir yerlere yaranabilmek için seçimleri manipüle edenlere ve kötü kalpli insanlara' seslendiğini belirten Kılıçdaroğlu, maddeler halinde sosyal medyada hakkında çıkan iddialara cevap verdi.

"PARTİMİN BÜTÜN ADAYLARINA DESTEĞİM TAMDIR!"

Kılıçdaoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

'Kılıçdaroğlu sahaya inerse duygusal kopuş olur, seçmen sandığa gelmez' şeklindeki tezlerine saygı duyup bu teze sadık kalan ve istenilen şekilde sessizce kenarda oturan ben,

'Kılıçdaroğlu neden sessiz kalıyor, neden seçim için çalışmıyor' denilerek, haksızca ve hayasızca eleştirilen ben,

Partimizin Genel Başkanına yapılan bütün hakaretlere karşı çıkan ve her fırsatta kurumsal kimliğimizi korumaya çalışan ben,

Defalarca ama defalarca partimin bütün adaylarına destek çağrısı yapan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 400 belediyesinin tamamını kazanacak gücünün olduğunu ve hedefimizin bütün belediyeler olduğu vurgusunu yapan ben,

Bütün bunlara rağmen, "Kılıçdaroğlu partisinin seçimi kaybetmesini istiyor" iftirasına uğrayan yine ben..

Tekrar ediyorum; PARTİMİN BÜTÜN ADAYLARINA DESTEĞİM TAMDIR!

Ayrıca; okuduğum yorumlarda ölmemi çok arzuladıklarını söyleyen trollere ve muhalif gibi görünen ama ülkemize değil de kendi istikballerine çalışanlara söylüyorum: Evet, birgün öleceğim ama şunu aklınızdan asla çıkarmayın; ölene kadar sizinle mücadele etmeye devam edeceğim!

Bunu da asla unutmayın: Cumhuriyet Halk Partisi teslim alınamaz bir kale olarak ebediyen var olacaktır..."