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Haberler > Politika > İstinaf, Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a tazminat ödemesini onadı

İstinaf, Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a tazminat ödemesini onadı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İstinaf, Kılıçdaroğlu&#039;nun Erdoğan&#039;a tazminat ödemesini onadı

Politika Haberleri  / Anadolu Ajansı

İstinaf, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin eski CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a manevi tazminat ödemesine yönelik kararını onadı. Onama kararını Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın duyurdu.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarında kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a manevi tazminat ödemesine ilişkin ilk derece mahkemenin kararını, hukuka uygun buldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu bilgileri verdi:

"Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik mesnetsiz ithamları nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine açtığımız manevi tazminat davası, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 25.Hukuk Dairesi tarafından kesin olarak karara bağlandı. Kılıçdaroğlu, tazminat ve fer'ileri birlikte 138 bin 138 lira ödedi."

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Anadolu Ajansı
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