CHP'de takvim ertelendi: Kurultay 2027 sonbaharına sarkabilir

Yargıtay kararının gecikmesi ve mahkemenin tedbir kararı nedeniyle CHP'de kurultay süreci durduruldu. Önümüzdeki baharda yapılması planlanan kurultayın 2027 sonbaharına sarkabileceği ifade edilirken, parti yönetimi bugün toplanacak MYK'da hukuki süreci ve izlenecek yeni yol haritasını masaya yatıracak.

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CHP’de bugün üye listelerinin askıya çıkmasıyla başlaması planlanan kurultay takvimi ertelendi. Parti kurmayları, mahkemenin tedbir kararı sebebiyle kongrelerin yapılamayacağını belirtti.

Takvimin Yargıtay’dan çıkması muhtemel karara göre hazırlandığı, ancak kasım ayına girilmesine rağmen kararın gelmediği ve planlamanın bu nedenle boşa düştüğü ifade edildi.

Kurmaylar, tedbir kararı ortadayken kongre sürecini başlatmanın mümkün olmadığını, önce hukuki durumun netleşmesi gerektiğini vurguladı.

2027 SONBAHARINA SARKABİLİR

CHP yönetimi, hukuki süreç sonuçlanmadan takvimi başlatmanın yeni sorunlara yol açabileceği görüşünde. Süreç yeniden belirsizliğe girerken, mart-nisan aylarında yapılması planlanan kurultayın 2027 yazına, hatta sonbaharına sarkabileceği öğrenildi. Yeni takvimin kısa vadede netleşmeyebileceğine işaret ediliyor.

MYK'DA ELE ALINACAK

Konunun bugün yapılacak Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında da ele alınması, hukuki sürecin seyri ve izlenecek yol haritasının değerlendirilmesi bekleniyor. Yönetimin, Yargıtay’dan çıkacak karara göre yeni bir takvim belirlemesi öngörülüyor.

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