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Haberler > Politika > CHP'nin 91 yıllık logosu değişiyor! Altı Ok da DEM'leniyor

CHP'nin 91 yıllık logosu değişiyor! Altı Ok da DEM'leniyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
CHP&#039;nin 91 yıllık logosu değişiyor! Altı Ok da DEM&#039;leniyor

Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

PKK’nın siyasi kolu DEM’le her fırsatta iş birliği yapan CHP, sonunda Altı Ok’taki ‘devletçilik’ okunu DEM’in logosundaki renklere boyuyor.

CHP’nin 1933’ten beri kullanılan ve Türk bayrağındaki renkleri simgeleyen klasik kırmızı-beyaz Altı Ok logosu tarihe karışıyor.

DEM İLE 'LOGO KARDEŞLİĞİ'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Altı Ok’ta yer alan “devletçilik” okunun renginin “yarısının yeşile yarısının da mor olarak boyanacağını” açıkladı. CHP böylece, her fırsatta ittifak yaptığı PKK’nın siyasi kolu DEM ile “logo kardeşliği” de yapmış olacak.

Atatürk’ün “devletçilik” ilkesini DEM’in mor zemin üzerindeki yeşil ve mor desenli logosundaki renkler ile boyayacaklarını ilan eden Genel Başkan Özel, gerekçesini de “kadın-erkek” eşitliği olarak açıkladı.

Eşit temsiliyet vurgusu yapan Özel “CHP’nin oklarının en ortasındaki devletçilik okunu, o program kurultayına katacağımız çevreci, tabiat dostu ve sürdürülebilir kalkınmaya inanan projeler ve kadın erkek eşitliğine yönelik olan net tutumumuzla geldiğimizde bu devleti nasıl yöneteceğimizi söylerken devletçilik okunun yarısını yeşile yarısını mora boyayacağız. Eşit temsili bu partiye de bu ülkeye de biz getireceğiz” dedi.

CHP MORARDI

CHP’nin logusundaki  ‘devletçilik’i temsil eden dördüncü ok, DEM’in logosunda yer alan kırmızı ve mor renklere boyanacak.

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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