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    • CHP'nin seçim sloganı belli oldu: İşimiz gücümüz Türkiye

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    CHP&#039;nin seçim sloganı belli oldu: İşimiz gücümüz Türkiye
    Yerel Seçim, Ak Parti, Chp, İyi Parti, Haber

    Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Siyasi partiler, adaylık açıklamalarında sona gelirken seçim hazırlıklarında da son rötuşları yapıyor. 12 Şubat'ta yapılacak PM ile CHP de kalan tüm adaylarını açıklamayı hedefliyor. İddialara göre CHP'nin seçim sloganı ise 'İşimiz gücümüz Türkiye' oldu. Ayrıca bu sloganın her kente ve parti politikalarına uyarlanacağı öğrenildi.

    Türkiye 48 gün sonra yerel seçimler için sandık başına gidecek. Siyasi partiler de seçime yönelik çalışmalarında son viraja girdi. Adaylık açıklamaları art arda gelmeye devam ederken bir yandan da saha çalışmaları için kollar sıvandı. Şimdi ise seçim sloganları son halini almaya başladı.

    Seçim beyannamesini ilk açıklayan parti AK Parti oldu. AK Parti, 'Gerçek belediyecilik' sloganı ile seçim startını verirken MHP, 'Cumhur Bizim, Türkiye Hepimizin' sloganını kullanmaya karar verdi.

    Cumhur İttifakı'na ve eskiden ortağı olduğu Millet İttifakı'na bayrak açarak 'üçüncü yol' siyaseti vurgusu yapan İyi Parti'nin sloganı 'Mecbur değilsin' oldu. 

    Geçen hafta seçim sloganını duyuran Saadet Partisi de 'Saadet İş Başına, Haydi Bismillah' dedi.

    Yeniden Refah Partisi ise seçim sloganı için 'Ahlaklı belediyecilik'te karar kıldı.

    CHP DE KARARINI VERDİ

    12 Şubat'ta Parti Meclisi'ni (PM) toplayarak kalan tüm adayları belirlemeyi amaçlayan CHP'de ise son hazırlıklar sürüyor.

    Gazete Duvar'ın aktardığına göre, CHP’nin seçim kampanyası sloganı 'İşimiz gücümüz Türkiye' olacak.

    Son dakika bir değişiklik olmazsa belirlenen bu slogan 'İşimiz gücümüz Ankara', 'İşimiz gücümüz Çanakkale' gibi her kentin adı ile de kullanılacak.

    Ayrıca seçim bölgelerinde parti politikaları dile getirilirken, 'İşimiz gücümüz gençlik', 'İşimiz gücümüz emekliler' gibi sloganlar üretilecek.

     

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Yerel SeçimAk PartiChpİyi Parti
    Haberler > Politika > CHP'nin seçim sloganı belli oldu: İşimiz gücümüz Türkiye
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