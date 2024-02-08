Cumhur İttifakı’nın 3 ilde daha adayları belli oldu: İşte isim isim tam liste

31 Mart Mahalli İdareler seçim lerine 60 günden az bir süre kaldı... Yerel seçimler hızla yaklaşırken, 81 ilde adaylarını kamuoyuna duyuran Cumhur İttifakı ilçelerde adaylarını açıklamaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Adıyaman'ın ilçeleri için adaylarını açıklarken, Cumhur İttifakı'nın Kırklareli, Adana ve Mersin'in ilçe belediye başkan adayları da belli oldu.

MERSİN'DE 9 İLÇE'DE MHP DESTEKLENECEK

Mersin'de Cumhur İttifakı'nın ilçe belediye başkan adayları tanıtıldı. AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Edip Buran Spor Salonu'nda düzenlenen programda, vatandaşların gönlünden geçen isimlerin belediye başkan adayı seçildiğini söyledi. Mersin'de 13 ilçenin 9'unda Cumhur İttifakı ortağı MHP'nin adayları desteklenecek.

KIRKLARELİ ADAYLARI TANITILDI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Cumhur İttifakı'nın Kırklareli ilçe ve belde belediye başkan adaylarını tanıttı. Kandemir, Kırklareli Üniversitesi Rektörlük Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, Cumhur İttifakı olarak derdi millet ve memleket olan bir hareketin mensupları olduklarını söyledi.

Kapılarının herkese açık olduğunu ifade eden Kandemir, AK Parti'nin milletin derdiyle dertlenen ve milletin sorunlarıyla ilgilenen bir parti olduğunu belirtti.

"31 MART AKŞAMI ADANA MÜJDESİNİ VERECEĞİZ"

Adana'da Cumhur İttifakı'nın ilçe belediye başkan adayları AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in katılımıyla tanıtıldı. Elitaş, bugün de 31 Mart'taki seçimlere giderken Adana'da 15 ilçe, bir büyükşehir belediyesi olmak üzere 16 sandıkta da Cumhur İttifakını çıkaracaklarını ifade etti.

Ömer Çelik ise CHP'ye DEM parti üzerinden eleştiride bulundu. Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"Bunlar 14 ve 28 Mayıs'ta 'Kemal Kılıçdaroğlu anketlere göre Cumhurbaşkanı olacak' diyorlardı. Adana ise 'Biz bay Kemal'i bay bay Kemal yapmaya hazırız' diyordu. Şimdi genel başkanları gitti, başka bir genel başkan geldi. Fakat yine teröre destek verenlerle, terörle yanaşık düzen yürüyenlerle ittifaklarını sürdürmek için her türlü hesabın, kitabın içerisine giriyorlar. Onlar ne yaparsa yapsın, biz Cumhur İttifakı üyeleri olarak bu yolda, başta Adana olmak üzere Türkiye'nin her tarafında kararlı, güçlü şekilde yürüyeceğiz. Genel seçimlerde elde ettiğimiz başarıyı yerel seçimlerde taçlandıracağız. Adana Büyükşehir Belediyesi ve 15 ilçeyi hediye edeceğiz. İnşallah, 31 Mart gecesi değerli büyüğümüz Devlet Bahçeli Bey'e Adana'da büyükşehir ve 15 ilçenin, Cumhur İttifakı'nın olduğu müjdesini vereceğiz."

Adana'da AK Parti 5 ilçede aday çıkarırken, 10 ilçede MHP'den aday gösterildi.

İşte isim isim Cumhur İttifakı belediye başkan adayları

ADANA

Seyhan: Erdal Hatipoğlu

Ceyhan: Erol Kahraman

Tufanbeyli: Ekrem Keçe

Yüreğir: Halil Nacar

Aladağ: Mustafa Akgedik

Tanıtılan MHP ilçe belediye başkan adayları şöyle:

Pozantı: Ali Avan

Feke: Ahmet Şener

Yumurtalık: Aydın Kütükoğlu

Sarıçam: Bilal Uludağ

Karaisalı: Bekir Şimşek

Çukurova: Firdevs Cingözler

Kozan: Mustafa Atlı

Karataş: Necip Topuz

Saimbeyli: Vedat Cengiz

İmamoğlu: Mehmet Aydın Kangu

MERSİN

AK Parti ilçe belediye başkan adayları şöyle: