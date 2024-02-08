Cumhur İttifakı’nın 3 ilde daha adayları belli oldu: İşte isim isim tam liste
Politika Haberleri / Türkiye Gazetesi
Yerel seçimler iki aydan az bir süre kala Cumhur İttifakı adaylarını açıklamaya hız verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Adıyaman'da yarışacak adaylarını açıklarken, Kırklareli, Adana ve Mersin'de Cumhur İttifakı adayları belli oldu.
MERSİN'DE 9 İLÇE'DE MHP DESTEKLENECEK
Mersin'de Cumhur İttifakı'nın ilçe belediye başkan adayları tanıtıldı. AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Edip Buran Spor Salonu'nda düzenlenen programda, vatandaşların gönlünden geçen isimlerin belediye başkan adayı seçildiğini söyledi. Mersin'de 13 ilçenin 9'unda Cumhur İttifakı ortağı MHP'nin adayları desteklenecek.
KIRKLARELİ ADAYLARI TANITILDI
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Cumhur İttifakı'nın Kırklareli ilçe ve belde belediye başkan adaylarını tanıttı. Kandemir, Kırklareli Üniversitesi Rektörlük Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, Cumhur İttifakı olarak derdi millet ve memleket olan bir hareketin mensupları olduklarını söyledi.
Kapılarının herkese açık olduğunu ifade eden Kandemir, AK Parti'nin milletin derdiyle dertlenen ve milletin sorunlarıyla ilgilenen bir parti olduğunu belirtti.
"31 MART AKŞAMI ADANA MÜJDESİNİ VERECEĞİZ"
Adana'da Cumhur İttifakı'nın ilçe belediye başkan adayları AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in katılımıyla tanıtıldı. Elitaş, bugün de 31 Mart'taki seçimlere giderken Adana'da 15 ilçe, bir büyükşehir belediyesi olmak üzere 16 sandıkta da Cumhur İttifakını çıkaracaklarını ifade etti.
Ömer Çelik ise CHP'ye DEM parti üzerinden eleştiride bulundu. Çelik, şu ifadeleri kullandı:
"Bunlar 14 ve 28 Mayıs'ta 'Kemal Kılıçdaroğlu anketlere göre Cumhurbaşkanı olacak' diyorlardı. Adana ise 'Biz bay Kemal'i bay bay Kemal yapmaya hazırız' diyordu. Şimdi genel başkanları gitti, başka bir genel başkan geldi. Fakat yine teröre destek verenlerle, terörle yanaşık düzen yürüyenlerle ittifaklarını sürdürmek için her türlü hesabın, kitabın içerisine giriyorlar. Onlar ne yaparsa yapsın, biz Cumhur İttifakı üyeleri olarak bu yolda, başta Adana olmak üzere Türkiye'nin her tarafında kararlı, güçlü şekilde yürüyeceğiz. Genel seçimlerde elde ettiğimiz başarıyı yerel seçimlerde taçlandıracağız. Adana Büyükşehir Belediyesi ve 15 ilçeyi hediye edeceğiz. İnşallah, 31 Mart gecesi değerli büyüğümüz Devlet Bahçeli Bey'e Adana'da büyükşehir ve 15 ilçenin, Cumhur İttifakı'nın olduğu müjdesini vereceğiz."
Adana'da AK Parti 5 ilçede aday çıkarırken, 10 ilçede MHP'den aday gösterildi.
İşte isim isim Cumhur İttifakı belediye başkan adayları
ADANA
Seyhan: Erdal Hatipoğlu
Ceyhan: Erol Kahraman
Tufanbeyli: Ekrem Keçe
Yüreğir: Halil Nacar
Aladağ: Mustafa Akgedik
Tanıtılan MHP ilçe belediye başkan adayları şöyle:
Pozantı: Ali Avan
Feke: Ahmet Şener
Yumurtalık: Aydın Kütükoğlu
Sarıçam: Bilal Uludağ
Karaisalı: Bekir Şimşek
Çukurova: Firdevs Cingözler
Kozan: Mustafa Atlı
Karataş: Necip Topuz
Saimbeyli: Vedat Cengiz
İmamoğlu: Mehmet Aydın Kangu
MERSİN
AK Parti ilçe belediye başkan adayları şöyle:
Akdeniz: Mustafa Gültak
Mezitli: Mevlüt Ekmekçi
Yenişehir: Kenan Peker
Aydıncık: Ferat Aktan
Tanıtılan MHP ilçe belediye başkan adayları şöyle:
Anamur: Hidayet Kılınç
Bozyazı: Mustafa Çetinkaya
Çamlıyayla: Ali Rıza Genç
Erdemli: Mustafa Kara
Gülnar: Fatih Önge
Mut: Volkan Şeker
Silifke: Sadık Altunok
Tarsus: Mahmut Tat
Toroslar: Ali Öz
KIRKLARELİ
Kaynak: Türkiye Gazetesi