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    • Cumhur İttifakı’nın 3 ilde daha adayları belli oldu: İşte isim isim tam liste

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Cumhur İttifakı’nın 3 ilde daha adayları belli oldu: İşte isim isim tam liste
    Yerel Seçimler, Cumhur İttifakı, Mersin, Haber

    Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Yerel seçimler iki aydan az bir süre kala Cumhur İttifakı adaylarını açıklamaya hız verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Adıyaman'da yarışacak adaylarını açıklarken, Kırklareli, Adana ve Mersin'de Cumhur İttifakı adayları belli oldu.

    31 Mart Mahalli İdareler seçimlerine 60 günden az bir süre kaldı... Yerel seçimler hızla yaklaşırken, 81 ilde adaylarını kamuoyuna duyuran Cumhur İttifakı ilçelerde adaylarını açıklamaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Adıyaman'ın ilçeleri için adaylarını açıklarken, Cumhur İttifakı'nın Kırklareli, Adana ve Mersin'in ilçe belediye başkan adayları da belli oldu.

    MERSİN'DE 9 İLÇE'DE MHP DESTEKLENECEK

    Mersin'de Cumhur İttifakı'nın ilçe belediye başkan adayları tanıtıldı. AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Edip Buran Spor Salonu'nda düzenlenen programda, vatandaşların gönlünden geçen isimlerin belediye başkan adayı seçildiğini söyledi. Mersin'de 13 ilçenin 9'unda Cumhur İttifakı ortağı MHP'nin adayları desteklenecek.

    Cumhur İttifakı’nın 3 ilde daha adayları belli oldu: İşte isim isim tam liste

    KIRKLARELİ ADAYLARI TANITILDI

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Cumhur İttifakı'nın Kırklareli ilçe ve belde belediye başkan adaylarını tanıttı. Kandemir, Kırklareli Üniversitesi Rektörlük Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, Cumhur İttifakı olarak derdi millet ve memleket olan bir hareketin mensupları olduklarını söyledi.
    Kapılarının herkese açık olduğunu ifade eden Kandemir, AK Parti'nin milletin derdiyle dertlenen ve milletin sorunlarıyla ilgilenen bir parti olduğunu belirtti.

    Cumhur İttifakı’nın 3 ilde daha adayları belli oldu: İşte isim isim tam liste

    "31 MART AKŞAMI ADANA MÜJDESİNİ VERECEĞİZ"

    Adana'da Cumhur İttifakı'nın ilçe belediye başkan adayları AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in katılımıyla tanıtıldı. Elitaş, bugün de 31 Mart'taki seçimlere giderken Adana'da 15 ilçe, bir büyükşehir belediyesi olmak üzere 16 sandıkta da Cumhur İttifakını çıkaracaklarını ifade etti.

    Ömer Çelik ise CHP'ye DEM parti üzerinden eleştiride bulundu. Çelik, şu ifadeleri kullandı:

    "Bunlar 14 ve 28 Mayıs'ta 'Kemal Kılıçdaroğlu anketlere göre Cumhurbaşkanı olacak' diyorlardı. Adana ise 'Biz bay Kemal'i bay bay Kemal yapmaya hazırız' diyordu. Şimdi genel başkanları gitti, başka bir genel başkan geldi. Fakat yine teröre destek verenlerle, terörle yanaşık düzen yürüyenlerle ittifaklarını sürdürmek için her türlü hesabın, kitabın içerisine giriyorlar. Onlar ne yaparsa yapsın, biz Cumhur İttifakı üyeleri olarak bu yolda, başta Adana olmak üzere Türkiye'nin her tarafında kararlı, güçlü şekilde yürüyeceğiz. Genel seçimlerde elde ettiğimiz başarıyı yerel seçimlerde taçlandıracağız. Adana Büyükşehir Belediyesi ve 15 ilçeyi hediye edeceğiz. İnşallah, 31 Mart gecesi değerli büyüğümüz Devlet Bahçeli Bey'e Adana'da büyükşehir ve 15 ilçenin, Cumhur İttifakı'nın olduğu müjdesini vereceğiz."

    Adana'da AK Parti 5 ilçede aday çıkarırken, 10 ilçede MHP'den aday gösterildi.

    İşte isim isim Cumhur İttifakı belediye başkan adayları

    ADANA

    Seyhan: Erdal Hatipoğlu

    Ceyhan: Erol Kahraman

    Tufanbeyli: Ekrem Keçe

    Yüreğir: Halil Nacar

    Aladağ: Mustafa Akgedik

    Tanıtılan MHP ilçe belediye başkan adayları şöyle:

    Pozantı: Ali Avan

    Feke: Ahmet Şener

    Yumurtalık: Aydın Kütükoğlu

    Sarıçam: Bilal Uludağ

    Karaisalı: Bekir Şimşek

    Çukurova: Firdevs Cingözler

    Kozan: Mustafa Atlı

    Karataş: Necip Topuz

    Saimbeyli: Vedat Cengiz

    İmamoğlu: Mehmet Aydın Kangu

    MERSİN

    AK Parti ilçe belediye başkan adayları şöyle:

    Akdeniz: Mustafa Gültak

    Mezitli: Mevlüt Ekmekçi

    Yenişehir: Kenan Peker

    Aydıncık: Ferat Aktan

    Tanıtılan MHP ilçe belediye başkan adayları şöyle:

    Anamur: Hidayet Kılınç

    Bozyazı: Mustafa Çetinkaya

    Çamlıyayla: Ali Rıza Genç

    Erdemli: Mustafa Kara

    Gülnar: Fatih Önge

    Mut: Volkan Şeker

    Silifke: Sadık Altunok

    Tarsus: Mahmut Tat

    Toroslar: Ali Öz

    KIRKLARELİ

     
    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Yerel SeçimlerCumhur İttifakıMersin
    Haberler > Politika > Cumhur İttifakı’nın 3 ilde daha adayları belli oldu: İşte isim isim tam liste
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