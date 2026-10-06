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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılını kutladı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılını kutladı
Başlık ResmiCumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılını kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılını kutladı. Erdoğan, "Aziz İstanbul'umuzun düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere Milli Mücadele'mizi zafere ulaştıran tüm kahramanlarımızı rahmetle yad ediyorum. Bu gurur günü vesilesiyle İstanbullu kardeşlerime selam ve muhabbetlerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yılını kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Aziz İstanbul'umuzun düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere Milli Mücadele'mizi zafere ulaştıran tüm kahramanlarımızı rahmetle yad ediyorum. Bu gurur günü vesilesiyle İstanbullu kardeşlerime selam ve muhabbetlerimi iletiyorum."

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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