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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ABD'de sevgi seli

Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
- Güncelleme:
Erdoğan, Nato, Washington, Haber

Politika Haberleri  / Ajanslar

NATO zirvesine katılmak için ABD'ye giden Cumhurbaşkanı Erdoğan sevgi seliyle karşılaştı. Erdoğan'ın konaklayacağı otelin önüne gelen vatandaşlar, 'hoş geldiniz' pankartlarıyla 'Türkiye sizinle gurur duyuyor' sloganları attı. 

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere ABD'nin başkenti Washington'a gelen Erdoğan, Andrews Askeri Hava Üssü'nden konaklayacağı otele geçti.

Otelin önünde Erdoğan'ı, Türkçe ve İngilizce "hoş geldiniz" yazılı pankartlar ve Türk bayraklarıyla karşılayan vatandaşlar, "Türkiye sizinle gurur duyuyor" sloganları attı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ABD'de sevgi seli - 1. Resim

MAKAM ARACINDAN SELAMLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, makam aracından el sallayarak, kendilerine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ABD'de sevgi seli - 2. Resim

OTEL ÇEVRESİ DEMİR BARİYERLERLE ÇEVRİLDİ

Erdoğan'ın otele girişi sırasında Türk heyetinde yer alan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, otel önündeki vatandaşların yanına gelerek, bir süre sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ABD'de sevgi seli - 3. Resim

Erdoğan'ın konakladığı otelin önünde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Otelin çevresindeki bazı sokak ve caddeler kamyonlar da kullanılarak trafiğe kapatılırken, otel çevresinde beton ve demir bariyerler kullanıldı.

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Ajanslar
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