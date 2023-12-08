Cumhurbaşkanı Erdoğan yerel seçim adayları için net tarih verdi

8 Aralık 2023 12:58 - Güncelleme Tarihi: 8 Aralık 2023 13:15

Editör: Ayşe Nur Başol / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı. Erdoğan burada yerel seçimlerde AK Parti ve MHP'nin işbirliğine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Ortak adaylara ilişkin iki partinin çalışmalarının devam ettiğini, hangi büyükşehirde, hangi illerde, hangi ilçelerde nasıl hareket edeceklerinin detaylarıyla görüşüldüğünü kaydetti.

Erdoğan, bir gazetecinin yerel seçimlerde AK Parti ve MHP'nin işbirliğinde son durumun ne olduğunu ve 'Çalışmalarda 2019 seçimlerindeki gibi dengeler gözetilecek mi?' sorusuna '2019 yerel seçiminde biz Cumhur İttifakı başlığıyla bir adım atmadık. Ancak bu seçimde durum çok daha farklı.' dedi.

'15 ARALIK SONRASI ADAY AÇIKLAMALARIMIZI YAPACAĞIZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının tamamı şu şekilde:

'Şu an itibarıyla Milliyetçi Hareket Partisi'nden ve partimden arkadaşlarımız müşterek çalışmalarını sürdürüyorlar. Hangi büyükşehirde, hangi illerde, hangi ilçelerde nasıl hareket edeceğiz, meclis üyeliklerinde nasıl hareket edeceğiz, bütün bu konuların hepsini arkadaşlarımız görüşüyorlar. Öyle zannediyorum ki bu hafta içinde belli bir neticeye varacaklar. Ondan sonra bizim konseyimize getirecekler. Biz de bu yapılan çalışmayı gözden geçirerek süratle adım atıp, 2024’e dair Devlet Bahçeli ile bir araya gelip, kararımızı vereceğiz ve yola çıkacağız. 15 Aralık sonrası peyderpey aday açıklamalarımızı yaparız. '

YEREL SEÇİMDE AK PARTİ VE MHP'NİN ÇALIŞMALARI NE DURUMDA?

Mart 2024'te yapılacak olan yerle seçimler için siyasi partilerin çalışmaları tüm hızıyla devam ederken AKP ve MHP'de de yol haritası netleşti. AK Parti ve MHP 2019’da 30 büyükşehir olmak üzere toplam 51 şehirde iş birliği yapmıştı. 31 Mart’taki seçimlerde ise bu sayının artacağı ve ortak aday çıkarılacak illerin sayısının 60’ı bulabileceği belirtiliyor. Şu anda MHP’nin yönettiği belediyeler, yine MHP’ye bırakılacak.

2019’daki seçimlerde MHP ile AK Parti’nin ayrı ayrı aday çıkarması sebebiyle muhalefetin kazandığı iller için ise yeni bir değerlendirme yapıldı. Bıçak sırtı sayılabilecek bazı illerde de ortak aday çıkarılması gerektiği gündeme geldi. Bu kapsamda, Zonguldak, Kırşehir, Uşak ve Giresun gibi şehirlerde ayrı ayrı seçime girilmesi durumda muhalefetin avantajlı duruma geçeceği tespiti yapıldı. AK Parti kurmayları, yarışın bıçak sırtı geçmesinin öngörüldüğü illerde, kapsamlı bir şekilde çalışma yapılacağı hem MHP’nin hem de AK Parti’nin adaylarını anketlerle değerlendireceklerini, hangi adayla seçim kazanılacaksa, o partinin adayı ile seçime girileceğini dile getiriyor.

81 şehre ait bir veri havuzu oluşturduklarını belirten AK Parti kaynakları “Ankara ve İstanbul da dahil olmak üzere aday profili belli. Öncelikle şehirlerin beklediği temel icraatlar ve beklentilerin sorulduğu anketler yapıldı. Vatandaşın talepleri nedir, nasıl bir profil görmek istiyor, profil araştırması yapıldı. Önce profili belirledik. Temayülün tamamlanması ile birlikte şimdi isim de soruluyor. Temayüle konu olmayan isimler de sorulacak” dedi.

ADAYLAR NETLEŞİYOR

Önümüzdeki haftadan itibaren Cumhurbaşkanı’nın başkanlığında aday tespit toplantılarına başlayacaklarını ifade eden AK Parti kurmayları, “Tek tek illeri masaya yatıracağız. Ankara ve İstanbul için ayrı bir mesai verilecek. Özellikle İstanbul’da temayül sonuçları aday belirlemede çok az etkili olacaktır. Başka parametreler de devreye girecek. Anketler, milletvekillerinin görüşleri, hemşehri gruplarının tercihleri gibi birçok başlıkta değerlendirme yapılacak” diye konuştu.