Erdoğan ve YAŞ üyeleri Anıtkabir'de: Heniyye mesajı dikkat çekti

Düzenleyen: Çağla Çağlar 1 Ağustos 2024 11:02 - Güncelleme: 1 Ağustos 2024 11:28 - Güncelleme:

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Askeri Şura üyeleri ile Anıtkabir'i ziyaret etti. Erdoğan burada yaptığı konuşmada Heniyye suikastına dikkat çekerek "Coğrafyamızda sıcak çatışmaların ve siyasi suikastların yaşandığı kritik bir dönemde Türkiye, bölgesinin istikrar ve huzur abidesi olarak öne çıkmaktadır. Son günlerde hortlayan yayılmacı emeller karşısında gereken her türlü tebdiri alarak, vatanımızı ve milli çıkarlarımızı sonuna kadar korumakta kararlıyız" dedi.