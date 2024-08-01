Erdoğan ve YAŞ üyeleri Anıtkabir'de: Heniyye mesajı dikkat çekti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Askeri Şura üyeleri ile Anıtkabir'i ziyaret etti. Erdoğan burada yaptığı konuşmada Heniyye suikastına dikkat çekerek "Coğrafyamızda sıcak çatışmaların ve siyasi suikastların yaşandığı kritik bir dönemde Türkiye, bölgesinin istikrar ve huzur abidesi olarak öne çıkmaktadır. Son günlerde hortlayan yayılmacı emeller karşısında gereken her türlü tebdiri alarak, vatanımızı ve milli çıkarlarımızı sonuna kadar korumakta kararlıyız" dedi.
Yüksek Askeri Şura (YAŞ), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki YAŞ toplantısına Şura üyeleri ,Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu katılacak.
YAŞ üyeleri, toplantı öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Anıtkabir'i ziyaret ediyor. Erdoğan'a Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya eşlik ediyor.
ERDOĞAN'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
Erdoğan'ın burada yaptığı konuşmalardan öne çıkanlar şu şekilde:
Coğrafyamızda sıcak çatışmaların ve siyasi suikastların yaşandığı kritik bir dönemde Türkiye, bölgesinin istikrar ve huzur abidesi olarak öne çıkmaktadır.
"YAYILMACI EMELLER KARŞISINDA ÖNLEMİMİZİ ALIYORUZ"
Son günlerde hortlayan yayılmacı emeller karşısında gereken her türlü tebdiri alarak, vatanımızı ve milli çıkarlarımızı sonuna kadar korumakta kararlıyız.
Bölgemizi kan deryasına çevirmek isteyenlere fırsat vermeyecek, kendi vatandaşlarımızla birlikte dostlarımızın da güven kaynağı olmaya devam edeceğiz.
Toplantıda albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması işlemlerinin yanı sıra general ve amirallerin terfi ve atama dosyaları da ele alınacak.
YAŞ çalışmalarının bir günde tamamlanması öngörülürken, Şura kararlarının Erdoğan'ın onayının ardından kamuoyuna açıklanması bekleniyor.
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