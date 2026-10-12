Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Dünya Gıda Forumu için videolu mesaj: Ekmek israfını yüzde 18 azalttık

Dünya Gıda Forumu açılış töreni programına özel bir video mesaj yayınlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan “Gıda kaybı ve israfıyla mücadeleye bilhassa önem veriyoruz. Ekmek israfını önleme kampanyamız suretiyle ekmek israfını %18 azalttık. 9 yıl önce başlatılan sıfır atık hareketi vasıtasıyla bu alanda küresel farkındalığa katkı sağlıyoruz” dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Gıda Forumu açılış töreni programına bir video mesaj gönderdi. Dünyada her yıl üretilen 1,5 milyar ton civarında gıdanın israf edildiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı “Atalarımızın yaptığı gibi nimeti kıymet olarak gören anlayışı tesis etmenin gayretindeyiz. Küresel raporlara göre gıda israfının en büyük payı %60 oranında evlerde yani tüketici aşamasında gerçekleşiyor. Bu nedenle üretimde verimlilik kadar gıda kaybı ve israfıyla mücadeleye bilhassa önem veriyoruz” dedi.

"GIDAYA ERİŞİM ARZ MESELESİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mesajında öne çıkan başlıklar şöyle;

İklim değişikliği, çevrenin korunması ve gıda güvenliği gibi kritik alanlarda gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmanın derdindeyiz. Bir yanda kuru ekmek bulamayan milyonların hayat mücadelesine tanık olurken, diğer yandan da israfının arttığı bir dünyada ne barıştan, ne huzurdan, ne de refahtan bahsedebiliriz. Türkiye olarak bu gerçekten hareketle güvenli gıdaya erişimi sadece bir arz meselesi olarak değil, milli güvenliğimizin temel unsuru olarak görüyor, bu yönde adımlarımızı atıyoruz” dedi.

“İSRAFIN YÜZDE 60’I EVLERDE”

Atalarımızın yaptığı gibi nimeti kıymet olarak gören anlayışı tesis etmenin gayretindeyiz. Küresel raporlara göre gıda israfının en büyük payı %60 oranında evlerde yani tüketici aşamasında gerçekleşiyor. Bu nedenle üretimde verimlilik kadar gıda kaybı ve israfıyla mücadeleye bilhassa önem veriyoruz.

“EKMEK İSRAFINI %18 AZALTTIK”

2020 yılında başlattığımız gıdanı koru, sofrana sahip çık girişimi çok kısa sürede büyük aşama kaydetti. Ekmek israfını önleme kampanyamız suretiyle ekmek israfını %18 azalttık. Eşim Emine Erdoğan'ın öncülüğünde 9 yıl önce başlatılan sıfır atık hareketi vasıtasıyla bu alanda küresel farkındalığa katkı sağlıyoruz. Bu yıl 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya'da düzenleyeceğimiz COP31 sırasında tecrübelerimizi uygulamalara dönüştürecek adımları planlıyoruz. Yine COP 31 sırasında Turkuaz bağlantı girişimimiz ile gıda güvenliğini ve iklim taahhütlerini ortak bir zeminde buluşturmayı hedefliyoruz.

“ADAYLIĞIMIZI AÇIKLAMIŞ BULUNUYORUZ”

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı Orta Asya Alt Bölge Ofisine ev sahipliği yapan bir ülke olarak teşkilatın genel direktörlüğü seçimleri için adaylığımızı açıklamış bulunuyoruz. Ülkemizde uzun yıllar Tarım Bakanlığı görevini başarıyla yürüten Doktor Mehdi Eker'e desteklerinizi bekliyoruz. Bu düşüncelerle Dünya Gıda Formu'nun başarılı geçmesini diliyor, istişarelerimizin tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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