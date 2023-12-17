Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medya uyarısı: Ahlaki açıdan ciddi erozyon var

17 Aralık 2023 05:58 - Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2023 06:00

Editör: Zeliha Mangırcıoğlu / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’daki Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen “İlim Yayma Ödülleri” törenine katıldı. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada sosyal medyanın gençler üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekti. Cumhurbaşkanı “Bir milletin varlığını sürdürebilmesi ve geleceğine güvenle bakabilmesi yetiştirdiği nesillerin donanımına bağlıdır. Batı ülkeleri başta olmak üzere dünyanın pek çok yerinde toplumların endişelerinin en önemli sebebi yeni nesillerin adeta avuçlarından kayıp gittiğini görmesidir. Biz de kendi evlatlarımızı, yeni iletişim mecralarının sinsi ve yıkıcı etkilerine karşı korumak zorundayız. Yabancı sosyal medya platformlarının kullanımlarının yaygınlaşmasıyla birlikte ahlaki erozyonu ve yozlaşmayı görüyoruz. Millî birliğimizi tahrif eden sapkın akımların toplumumuza sirayet ettiğine şahit oluyoruz. Bunlarla mücadelede en büyük görev dava sahibi, dert sahibi, medeniyet şuuru olan müesseselerimize düşüyor. Eskiden çocuklara ilmihal; yani hayatın içinde nasıl davranmamız gerektiğini hatırlatan kurallar öğretilirdi. Bu terbiye eğitimini veren sosyal ve kurumsal yapı I. Dünya Savaşı ile birlikte yıkıldığı için uzun bir süre tabir yerindeyse pusulasız kaldı” dedi. Gazze’deki savaşa da değinen Erdoğan “Zalim İsrail devletinin Batı devletlerinden desteği ile sürdürdüğü Gazze’deki katliamın önüne geçeceğimiz günler de endişe etmeyin Allah’ın izniyle yakın” ifadelerini kullandı. Bu arada, törende ‘Sosyal Bilimler’, ‘Mühendislik’, ‘Doğa ve Sağlık Bilimleri’ olmak üzere üç farklı kategoride ödül verildi. Prof. Dr. Aziz Sancar da İlim Yayma Vakfı 50. Yıl Özel Ödülü’ne layık görüldü.

İSTANBUL TEŞKİLATIYLA BİR ARAYA GELECEK

Bu haftaki mesaisini yerel seçim çalışmalarına ayıran Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara, İzmir ve Adana teşkilat üyeleri ile görüşmüştü. Erdoğan bugün de temayül yoklaması sebebiyle partisinin İstanbul teşkilatıyla bir araya gelecek. Toplantıya, İstanbul milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve üç kademe ilçe başkanları katılacak.