DEM Parti'nin İstanbul adayı belli oldu

DEM Parti, İstanbul adayını açıkladı. Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, İstanbul adaylarının Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni olduğunu duyurdu. Doğan, ayrıca 3 ilçe, 40 il ve 16 büyükşehir belediye başkanlarını da paylaştı.

Türkiye adım adım yerel seçime gidiyor. Siyaset arenasına damga vuran ve gündemden düşmeyen tek konu ise adaylık tartışmaları. İstanbul için aday sayısı artık 8'e çıkmış durumda.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) mevcut belediye başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin; Murat Kurum, Cumhur İttifakı'nın; Buğra Kavuncu, İyi Parti'nin; Birol Aydın, Saadet Partisi'nin; İbrahim Okan Özkan, Vatan Partisi'nin adayıyken eski İyi Partili Taylan Yıldız ise bağımsız aday olarak seçimlerde yarışacak.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de kendi adaylarıyla seçime gireceğini açıklayan Yeniden Refah Partisi'nin ise henüz İstanbul için aday ismi netleşmiş değil.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin İBB adayını açıkladı. Doğan, İstanbul adayının Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni olduğunu duyurdu.

AÇIKLAMANIN SAATİ ERTELENMİŞTİ

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, en son yaptığı açıklamada İstanbul adaylarını 9 Şubat'ta açıklayacaklarını söylemişti.

DEM Parti'nin daha önce 14.00'te yapılacağı bildirilen açıklama, saat 15.00'e ertelenmişti.

NE OLMUŞTU?

Başak Demirtaş, “Bana bir görev düşerse bu konuda hazırım. Barış ve demokrasinin önünü açacağına inanırsak ve bunun için bir sorumluluk düşerse hazırım” demiş, Parti sözcüsü Ayşegül Doğan, "Başak Demirtaş siyaset yapacaksa adresi DEM Parti'dir" ifadelerini kullanmıştı.

Doğan, "9 Şubat'a kadar hem İstanbul hem de diğer kentlerde aday göstereceğimiz yerleri ve adayların isimleri sizlerle paylaşacağız. İstanbul için DEM zamanı diyoruz" demişti.

Başak Demirtaş’ın adaylığına ilişkin sorulan soruya ise Doğan, “9 Şubat tarihine kadar İstanbul da dahil olmak üzere adaylarımızın isimlerini paylaşacağız. Başak Demirtaş da aday havuzumuzda. Kamuoyuna yansıyan pek çok ismin değerlendirildiği, istişareler yapıldığını bilmenizi isteriz” ifadelerini kullanmıştı.

Doğan'ın bu açıklamasının üzerinden çok geçmeden Demirtaş adaylıktan çekildiğini duyurmuştu.

Başak Demirtaş'ın adaylıktan çekildiğine dair açıklaması şu şekildeydi:

"Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş’ın aday adaylığı başvurusu yaptıktan aday olması bekleniyordu. Özellikle Selahattin Demirtaş’ın DEM partisine İstanbul’da parti adıyla yarışma fikrini önerdiği biliniyordu.

"Partimizin büyük bir titizlikle sürdürdüğü yerel seçim politikasına güçlü bir destek vermek amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adaylığı için sorumluluk almaya hazır olduğumu ifade etmiştim.

5 Şubat 2024 Pazartesi tarihinde Partimizi temsilen bir heyetle bir araya gelerek tüm gelişmeler hakkında bilgilendirildim. Karşılıklı yürüttüğümüz istişareler sonucunda Partimiz, bu irade beyanından güç aldıklarını belirterek bizleri onurlandırmıştır. Adaylık tartışmalarında bize eksiksiz desteğini sunan ve güven duyan DEM Parti Genel Merkezine ve saygıdeğer halkımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Bununla birlikte gelinen aşamada benim İstanbul Büyükşehir Belediyesi adaylık beyanımın bir başvuruya dönüşmemesi konusunda da Partimizle ortak görüş birliğine varmış bulunmaktayız. Tüm halkımız ve partililerimiz bilmeli ki bütün kararlar Partimizle tam bir uyum ve koordinasyon içerisinde alınmıştır.

Önümüzdeki günlerde Partimizin ilan edeceği adaylar hepimizin adayları olacak ve tüm gücümüzle bu kıymetli arkadaşlarımızın arkasında duracak, Partimizin başarısı için çalışacağız.

Partimizin resmi açıklamaları dışındaki hiçbir açıklamaya itibar edilmemesini, hiçbir spekülasyona prim verilmemesini özellikle rica ediyoruz. Hep birlikte başaracağız, ne olursa olsun temel demokrasi ilkelerimizden; adalet, eşitlik ve barış arayışımızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Ve mutlaka kazanacağız. Dem dema me ye!"