DEM Parti programında terör propagandası: Yasa dışı slogana 6 gözaltı

DEM Parti'nin seçim çalışmaları kapsamında Şırnak'ta düzenlediği 'Halk Buluşmaları' programı olaylı bitti. Programda yasa dışı slogan atarak terör örgütü propagandası yapan 6 şüpheli gözaltına alındı.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, seçim çalışmaları kapsamında düzenlenen "Halk Buluşmaları" programında partisinin il başkanlığı önündeki seçim otobüsünde partililere hitap etti.

Yerel seçimlerde başarılı olmak için çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Bakırhan, "Eminim ki Şırnak, 31 Mart seçimlerinde sandıklarda en iyi cevabı verecektir. 2019 kalbimizde bir yaradır. Bu yaranın merhemi 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerdir. Bu yaraya merhem olacağınıza inanıyorum" dedi.

YASA DIŞI SLOGANA 6 GÖZALTI

Programın ardından, yasa dışı slogan atan V.A, Z.İ, H.İ, F.İ, A.H. ve M.Ş. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.