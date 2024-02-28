DEM Parti'den CHP'ye 'alacak-verecek' hesabı: Borçlu çıkarlar

CHP lideri Özel'in "Bize kazandırmak değil, kaybettirmek üzerine bir strateji izliyorlar" sözlerine DEM Parti'nin İBB adayı Beştaş'tan cevap geldi. Beştaş, "Sanki biz mecburmuşuz gibi, bir borcumuz varmış gibi, onların da alacağı varmış gibi konuşuyorlar. Oraya geleceksek eğer bizim CHP'den alacağımız var" dedi.

DEM Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Meral Danış Beştaş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, DEM Parti'nin yer seçim stratejisi ile ilgili "Bize kazandırmak değil, kaybettirmek üzerine bir strateji izliyorlar" sözlerine cevap verdi.

Beştaş, "Sanki biz mecburmuşuz gibi, bir borcumuz varmış gibi, onların da alacağı varmış gibi konuşuyorlar. Oraya geleceksek eğer bizim CHP'den alacağımız var. 2019'da verdiğimiz destek ortada. Daha dün ya, 14-28 Mayıs var ortada. 14-28 Mayıs'tan dolayı biz Hakkari'de yüzde 72 oy verdirmişiz. Hakkari, İzmir'i geçmiş, Diyarbakır CHP'nin kalelerini geçmiş. Bu konuda hiç kimse bizimle bu dille konuşamaz. Buna izin vermeyiz, cevabı veririz yani" dedi.

'HİYERARŞİK OLARAK ONLARIN ALTI ÜSTÜ DEĞİLİZ'

DEM Partili Beştaş, konuşmasının devamında, "Kimseye borçlu değiliz biz. Ancak ve ancak alacaklı olabiliriz biz. Bugün o hesabı yapacak olursak onlar borçlu çıkarlar. Bu nedenle Gökhan Günaydın'ın da, Özgür Özel'in de bu açıklamalarını bir daha düşünmelerini öneririm. Biz hiyerarşik olarak onların altı üstü değiliz. Kendimizi öyle görmeyiz, onlar da parti, biz de partiyiz" ifadelerini kullandı.