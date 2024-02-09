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    • DEVA Partisi lideri Babacan: Yerel yönetim planımızı 2 yıl önce çıkardık

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    DEVA Partisi lideri Babacan: Yerel yönetim planımızı 2 yıl önce çıkardık
    Düzce, Seçim, Haber

    Politika Haberleri  / Anadolu Ajansı

    31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimler için takvim adım adım işlerken siyasi partilerin mesaisi de hız kesmeden devam ediyor. DEVA Partisi lideri Babacan, Düzce'de aday tanıtım toplantısına katıldı, "Biz yerel yönetimler ve şehircilikle ilgili eylem planımızı 2 yıl önce çıkardık" dedi.

    Türkiye, 50 gün sonra yerel seçimler için sandık başına gidecek. Takvim adım adım işlerken partilerdeki aday belirleme mesaisi de devam ediyor. 

    DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Düzce'de partisinin aday tanıtım toplantısına katıldı. Toplantıda konuşan Babacan, Düzce'nin turizm açısından çok önemli güzelliklere sahip olduğunu, Düzce'nin hakkıyla Türkiye'nin iç ve dış turizmden payını alması için ellerinden gelen her türlü çabayı göstereceklerini aktardı. Babacan, Düzce'nin fındık üretim merkezlerinden biri ve önemli bir tarım kenti olduğunu, çiftçiye destek vermeden enflasyonun düşmeyeceğini söyledi.

    DEVA Partisi lideri Babacan: Yerel yönetim planımızı 2 yıl önce çıkardık

    'YEREL YÖNETİM PLANLARIMIZI 2 YIL ÖNCE ÇIKARDIK'

    Temiz ve etik belediyeciliği getirmek için Türkiye'deki belediyelere talip olduklarını anlatan Babacan, "Biz yerel yönetimler ve şehircilikle ilgili eylem planımızı 2 yıl önce çıkardık. Belediyecilikten, şehircilikten ne anladığımızı bütçeleriyle birlikte sayfa sayfa açıklamışız. Bu etkin ve iyi belediyeciliğin yol haritasıdır. Bir önemli çalışma daha yaptık. O da etik kurallar bildirgemiz. Yani biz sadece belediyeyi etkin yönetiriz demiyoruz aynı zamanda etik kurallara uygun, temiz yönetiriz diyoruz" ifadelerini kullandı.

    Babacan, konuşmasının sonunda partisinin Düzce Belediye Başkanı adayı Murat Caymaz'ı kürsüye davet ederek, basın mensuplarına ve partililere tanıttı.

    Cuma namazını Merkez Büyük Cami'de kılan Babacan, cami çıkışında vatandaşlarla sohbet etti, lokma dağıttı.

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    DüzceSeçim
    Haberler > Politika > DEVA Partisi lideri Babacan: Yerel yönetim planımızı 2 yıl önce çıkardık
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