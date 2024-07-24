Devlet Bahçeli: Özgür Özel bölücü ağzı ile konuşuyor

Devlet Bahçeli “Kürtler ben eşit hissetmiyorum diyorsa, onlar eşit hissedene kadar birlikte mücadeleye devam” diyen CHP lideri Özel’e sert tepki gösterdi: Bölücü ağzı ile konuşuyor. CHP’nin şifreleri PKK’nın, kullanımı da DEM’in elinde.

EMRAH ÖZCAN'IN HABERİ - MHP Genel Başkanı Bahçeli, parti genel merkezde basın toplantısı düzenledi. Sözlerine KKKTC mesajları ile başlayan Bahçeli “Kıbrıs Türkü asla yalnız değildir, yetim değildir” dedi.

YUNAN’IN UYKUSU KAÇTI

Yunan Savunma Bakanı Dendias’ın açıklamalarına sert tepki gösteren Bahçeli “Kabalık, küstahlık, hezeyan içindedir. Türk düşmanları huzursuzdur ve uykuları kaçmıştır” ifadelerini kullandı. Bahçeli sözlerine şöyle devam etti:

“BIDEN’IN GİDİŞİ MÜJDEDİR”

Joe Biden’ın, ABD başkanlık yarışından çekilmesi bölgesel ve küresel zeminde etkileri olacak bir gelişmedir. Sayın Cumhurbaşkanı’mızı ve iktidarını devirme planı yapanların kendileri tasfi ye olmaktadır. Biden’ın gidişi bir müjdedir. Netanyahu’nun gidişi de ikinci müjde olacaktır.

“CHP ÜLKEYE ZARAR”

Türkiye’nin bölünmesi hususunda kapalı devre iş birliği hâlinde olan ve siyasi ortaklık kuran CHP ile DEM’in ateşle oynadığı malumlarınızdır. Tam da bugünlerde CHP Genel Başkanı’nın, ‘Kürtler ben eşit hissetmiyorum diyorsa, onlar eşit hissedene kadar hep birlikte mücadeleye devam edeceğiz’ açıklaması yakından tanıdığımız bir bölücü ağzıdır. DEM’lenen CHP, millî güvenliğimize zarar vermektedir.

“ŞİFRELERİ PKK’NIN ELİNDE”

DEM’lenen CHP, demokrasimize leke sürmektedir. CHP’nin şifreleri PKK’nın elinde, DEM’in kullanımındadır. Türk milleti köksüz ve kötü niyetli müfl isleri görmektedir. Bu nedenle emperyalizmin içimize kadar yuva yapmış piyonları muhakkak çuvallayacak, alayının birden oyunları bozulacak, mahcubiyet ve mağlubiyet, akıbetleri olacaktır.

“YAKIN TAKİP ALTINDAYIZ”

Bazı çevreler 2024 yılının içerisinde MHP’ye karşı çok büyük haksızlıklar, iftiralar, yalanlar, hakir görmeler, küçük görmeler, suçlamalarda bulunmuşlardır. Bunların toplamı 154 kişidir. Bu gerçeği hatırlatmak istiyorum. Sizlerle çok zaman beraber oluyoruz; ama televizyonlarda ayrıldığımız şahsiyetler var. Onları kabul etmekte zorlanıyoruz. Ama yakın takip altındayız.

“KORKAKLIĞI BIRAKSINLAR”

Şu görmüş olduğunuz liste kimin hangi gün hangi saatte hangi programda nasıl konuştuklarının, kimlerle konuştuklarının, MHP’ye hangi hakaretleri yaptıklarının toplamıdır. Bu dosya elimizdedir. Günü geldiğinde bu dosya eyleme de geçecektir. Eylem hukuki nitelikte olacaktır. ‘Bizi hedef gösteriyorlar’ saçmalığından da korkaklığında da kendilerini kurtarsınlar. Onlarla muhatap olmayı dahi kabul etmeyiz; ama hukuk zemininde muhakkak hesaplaşacağız.