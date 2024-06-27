Esad egemenlik şartını yineleyip "Türkiye ile görüşmelere açığız" dedi

Suriye Devlet Başkanı Esad daha önce Ankara'nın herhangi bir müzakerenin ön şartı olarak Suriye'den askeri olarak çekilmesini talep ettikten sonra Türkiye ile bağların onarılması konusunda "tüm girişimlere" açık olduğunu söyledi.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiev'le yaptığı görüşmede Suriye-Türkiye ilişkilerine yönelik açıklamalarda bulundu.

Suriye Devlet Başkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre Esad, Suriye-Türkiye ilişkilerini iyileştirmeye yönelik her türlü çabanın temelinin 'Suriye'nin egemenliğine saygı duyulması' olduğunu dile getirdi.

"TÜM GİRİŞİMLER AÇIK"

Esad'ın görüşmede, "Suriye, ülkenin tüm toprakları üzerindeki egemenliğiyle terör ve terör örgütleriyle mücadeleyi temel alan, Suriye-Türkiye ilişkilerine yönelik tüm girişimlere açıktır" dediği belirtildi.

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Lavrentiev'in ise Türkiye ile Suriye ilişkilerine yönelik tüm girişimleri desteklediklerini belirterek, "Arabuluculukların başarısı için koşulların her zamankinden daha uygun olduğunu görüyoruz. Rusya müzakereleri ilerletmek için çalışmaya hazırdır. Amaç, Suriye ile Türkiye arasındaki ilişkileri yeniden tesis etmeyi başarmaktır" şeklinde konuştuğu aktarıldı.

NE OLMUŞTU?

10 Mayıs 2023'te Rusya, İran, Türkiye ve Suriye dışişleri bakanları arasında, Ankara-Şam ilişkilerinin iyileştirilmesine yönelik bir yol haritasının hazırlanması amacıyla Moskova'da bir toplantı yapılmıştı. Bu, Suriye iç savaşının başlangıcından bu yana üst düzey diplomatların ilk resmi toplantısıydı.

Lavrentiev, Moskova'nın Ankara ve Şam'a iki taraf arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik taslak yol haritasını verdiğini ve tarafların bazı değişiklikler yapabileceğini belirtmişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da ilişkilerine normalleşmesine yönelik yol haritasının öncelikli konularını açıklamıştı.

Tarafların arasındaki ilk en üst düzey resmi temas ise Rusya’nın girişimiyle 28 Aralık 2022’de gerçekleştirilmişti. Dönemin Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan’ın Suriyeli muhataplarıyla başlattıkları görüşmeler kapsamında bazı ilerlemelerin olduğu Ankara tarafından açıklanmıştı.