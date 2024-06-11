Eski CHP'li vekil Berhan Şimşek'e gözaltı

Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 11 Haziran 2024 08:52 - Güncelleme: 11 Haziran 2024 14:53 - Güncelleme:

Politika Haberleri / İhlas Haber Ajansı

Eski CHP Milletvekili Berhan Şimşek, Burhaniye'de gözaltına alındı. İfadesi alınan Şimşek daha sonra serbest bırakıldı. Olaya ilişkin konuşan Şimşek, "Polis memurları tarafından gözaltı işlemi ile Emniyet Müdürlüğüne götürüldüm. Olayın ironisi ise kendimin davacı olduğu bir dava sonucu bu olayın yaşanması"dedi.