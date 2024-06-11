Eski CHP'li vekil Berhan Şimşek'e gözaltı
Politika Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Eski CHP Milletvekili Berhan Şimşek, Burhaniye'de gözaltına alındı. İfadesi alınan Şimşek daha sonra serbest bırakıldı. Olaya ilişkin konuşan Şimşek, "Polis memurları tarafından gözaltı işlemi ile Emniyet Müdürlüğüne götürüldüm. Olayın ironisi ise kendimin davacı olduğu bir dava sonucu bu olayın yaşanması"dedi.
Eski CHP Milletvekili Berhan Şimşek, Burhaniye'de gözaltına alındı.
Şimşek'in bir davada ifade vermeye gitmediği için gözaltına alındığı öğrenildi.
İfadesi alınan Şimşek daha sonra serbest bırakıldı.
BERHAN ŞİMŞEK DAVACI OLDUĞU DAVADA ZORLA GÖTÜRÜLDÜ
Berhan Şimşek olaya ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
Gece saat 02.30'da otelde kaldığım odanın kapısı çalındı. Sabah gelir ifademi veririm dedim. Polis memurları tarafından gözaltı işlemi ile Emniyet Müdürlüğüne götürüldüm. Olayın ironisi ise kendimin davacı olduğu bir dava sonucu bu olayın yaşanması.
İfademin ardından serbest bırakıldım. Duyarlılık gösteren ve arayan dostlarıma sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı