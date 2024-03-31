Hamza Dağ: Bugün çıkacak sonuçta herkes kazanacak
Politika Haberleri
Hamza Dağ Bayraklı ilçesi Gümüşpala Mahallesi Şehit Nazımbey İlkokulu'nda oyunu kullandı. Burada kısa bir açıklama yapan Dağ, "Çok güzel bir kampanya dönemi geçirdik. İlk gün de söz vermiştim 'polemiklerin içerisinde bizi görmeyeceksiniz sadece projelerimizi konuşacağız' demiştik. İnşallah bugün çıkacak olan sonuç herkesin kazandığı bir sonuç olacak" dedi.
Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, Bayraklı ilçesi Gümüşpala Mahallesi Şehit Nazımbey İlkokulu'nda, oyunu kullandı.
Burada gazetecilerin karşısına çıkan Dağ, kısa bir konuşma yaptı.
'POLEMİKLERİN İÇİNDE GÖRMEYECEKSİNİZ DEMİŞTİK'
Güzel bir kampanya dönemi geçirdiklerini söyleyen Dağ, şu ifadeleri kaydetti:
Çok güzel bir kampanya dönemi geçirdik. İlk gün de söz vermiştim 'polemiklerin içerisinde bizi görmeyeceksiniz sadece projelerimizi konuşacağız' demiştik.
70 günü bu şekilde geçirdik. Bugün de demokrasi sınavının en güzelini yaşıyoruz.
Ben inanıyorum ki herkesin kazandığı bir dönem olacak. İnşallah bugün çıkacak olan sonuç herkesin kazandığı bir sonuç olacak.