Hamza Dağ: Bugün çıkacak sonuçta herkes kazanacak

Düzenleyen: Çağla Çağlar 31 Mart 2024 12:23 - Güncelleme: 31 Mart 2024 12:41 - Güncelleme:

Politika Haberleri

Hamza Dağ Bayraklı ilçesi Gümüşpala Mahallesi Şehit Nazımbey İlkokulu'nda oyunu kullandı. Burada kısa bir açıklama yapan Dağ, "Çok güzel bir kampanya dönemi geçirdik. İlk gün de söz vermiştim 'polemiklerin içerisinde bizi görmeyeceksiniz sadece projelerimizi konuşacağız' demiştik. İnşallah bugün çıkacak olan sonuç herkesin kazandığı bir sonuç olacak" dedi.