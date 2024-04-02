İBB Meclisinde parti dağılımı belli oldu: AK Parti ve CHP kaç sandalye aldı?

Ekrem İmamoğlu'nun yeniden başkan seçildiği İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde parti dağılımı belli oldu.

Türkiye 31 Mart'ta İstanbul başta olmak üzere ülke genelinde 5 yıl boyunca yönetimde kalacak yerel yöneticileri seçti. İstanbul'da mevcut İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ikinci 5 yıl için yeniden seçildi. İBB Başkanlığının ardından diğer bir merak konusu ise İBB Meclisi'nde parti dağılımının nasıl şekilleneceğiydi. Bu konuda İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun açıklama yaptı.

Ongun'un açıklamasına göre İBB Meclisi'nde CHP’nin 188, AK Parti’nin 130 üyesi olacak.

Ongun sosyal medyadan yaptığı açıklamasında şöyle duyurdu:

"31 Mart 2024 yerel seçimleri sonuçlarına göre İBB Meclisi üye sayısı şöyle şekillenmiştir:

CHP: 184

AKP: 130

MHP: 2

İstanbul’a hayırlı olsun."

Öte yandan AK Parti'nin 2019 yılında meclis üye sayısı 175'ti. CHP'nin ise 123 üyesi bulunuyordu. Yeni dağılıma göre CHP İBB Meclisi'nde çoğunluğu ele geçirmiş konumda.