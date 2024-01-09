İmamoğlu’ndan İstanbul’da yarışacağı Murat Kurum hakkında ilk yorum

9 Ocak 2024 09:17 - Güncelleme Tarihi: 9 Ocak 2024 09:23

Yeni yılla birlikte yerel seçim maratonu başladı. Yüksek Seçim Kurulu 2 Ocak’ta resmi sürecin başladığını duyurarak 36 partinin seçime girmeye hak kazandığını açıkladı.

Siyasi partilerin gündeminde şu sıralar yoğun bir aday belirleme çalışması var.

AK Parti, MHP ile yaptığı görüşmeler sonucunda Cumhur İttifakı çerçevesinde stratejisini belirledi. Bu kapsamda, AK Parti ve MHP’nin 59 ilde güç birliği yapacak. 24 ilde MHP, AK Parti'nin adayını destekleme kararı aldı. 5 ilde ise MHP adayı desteklenecek. Öte yandan her iki partinin de kendi adaylarını çıkartacağı 22 il bulunuyor.

AK PARTİ’NİN İSTANBUL ADAYI MURAT KURUM

Cumhur kanadında merak beklenen adaylar yavaş yavaş açıklanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 Ocak’ta AK Parti’nin 26 ilde adayını kamuoyuna ilan etti. Bu iller arasında İstanbul’da vardı.

AK Parti’nin İstanbul adayı eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum oldu.

İMAMOĞLU’NDAN İLK YORUM

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Kurum hakkında ilk kez konuştu.

İmamoğlu, "Ben şansımı Murat Kurum'dan önce ya da sonra diye kategorize etmem; öncesinde ne kadar şanslıysam bugün de o kadar şanslıyım" ifadelerini kullandı.

MURAT KURUM'DAN ÖNCE NE KADAR ŞANSLIYSAM, BUGÜN DE O KADAR ŞANSLIYIM"

İngiliz basınına konuşan İmamoğlu, Murat Kurum karşısında şansının ne olacağına sorusuna şöyle yanıt verdi: "Ben şansımı Murat Kurum'dan önce ya da sonra diye kategorize etmem; öncesinde ne kadar şanslıysam bugün de o kadar şanslıyım." değerlendirmesi yaptı.

"KAYBETMEYİ AKLIMIN UCUNA BİLE GETİRMİYORUM"

İstanbul'un bu seçimde başka bir yere konulacağının farkında olduklarını ifade eden İmamoğlu, "Kaybetmeyi aklımın ucuna bile getirmiyorum" dedi.

“DAHA ZOR ARİTMETİĞİN OLDUĞU BİR GERÇEK”

İttifaklarla ilgili de konuşan İmamoğlu, 5 yıl önce yapılan yerel seçimde ittifakların daha net olduğunu kaydederek, "Bir önceki seçime oranla daha zor bir aritmetiğin ya da zeminin olduğu bir gerçek; o zaman ittifaklar daha net bir konumdaydı, şimdi ise siyasi partilerin tercihleri farklı bir pozisyonda" ifadelerini kullandı.

İmmaoğlu, sözlerini şu şekilde tamamladı;

"Ama siyasi partilerin tercihleriyle, onlara oy veren insanların tercihleri aynı oranda değişir mi, ya da evrilir mi o konuda emin değilim. Çünkü yerelde oluşan o dönemdeki ittifakın, İstanbul'da yaşayan insanlar tarafından büyük oranda olgunlaştırıldığını unutmamak lazım. İstanbul'da bu süreci olgunlaştıran bu büyük ittifak, İstanbul ittifakı... Bence insanlara muazzam bir tat verdi. Şimdi o beş yılın sınavını Ekrem İmamoğlu iyi verirse bunun daha da güçlenebileceğini düşünüyorum. Yani çekim kuvvetinde siyasi partilerin çizdiği yön mü, yoksa toplumun bu ittifaka duyduğu hassasiyet üzerinden onların çektiği yön mü etkin olacak, bunu bu yarışta göreceğiz"