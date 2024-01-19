Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    İstanbul anketlerinde son durum: Murat Kurum mu, Ekrem İmamoğlu mu önde?

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Türkiye 31 Mart Pazar günü gerçekleşecek olan yerel seçimlere gün sayıyor. Adayların belirlenmesi ile İstanbul’da yarış kızışmaya başladı. Türkiye Gazetesi YouTube kanalına konuk olan kamuoyu araştırmacısı Burhan Eptemli, İstanbul’daki yarış için ‘son dakika golü ile kazanılan bir seçim olacak’ dedi.

    İstanbul anketlerinde son durum: Murat Kurum mu, Ekrem İmamoğlu mu önde?
    Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Türkiye Gazetesi YouTube kanalına konuk olan ve Nureddin Yıldız’ın sorularını yanıtlayan SAROS Araştırma Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Eptemli 31 mart yerel seçimlerinde İstanbul’da yaşanacak Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu yarışı için ‘ baş başa giden bir seçim olacak. Kazanan aday asla farklı bir şekilde kazanan aday olmayacak’ dedi.

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Haberler > Politika > İstanbul anketlerinde son durum: Murat Kurum mu, Ekrem İmamoğlu mu önde?
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Turgut Altınok seçim çalışmalarına start verdi: Önce Hacı Bayram Veli sonra Anıtkabir - PolitikaÖnce Hacı Bayram Veli sonra AnıtkabirAYM'den 3 siyasi parti için kapatma kararı! Hukuki varlıkları resmen sona erdi - PolitikaAYM'den 3 siyasi parti için kapatma kararıMurat Kurum'dan İstanbul'a ulaşımda yüzde 40 indirim vaadi - Politikaİstanbul'a ulaşımda yüzde 40 indirim vaadiİYİ Parti’nin adayı Karamollaoğlu’na hakaret etti, Akşener kahkaha attı! Saadet Partisi’nden çok sert cevap - PolitikaAdayı Karamollaoğlu’na hakaret etti, Akşener kahkaha attıAli Babacan 'arkasındayız' diyerek 6'lı masayı savundu - PolitikaAli Babacan 'arkasındayız' diyerek 6'lı masayı savunduAK Parti 48 adayını daha açıkladı! Dörtte üçü ile yola devam - PolitikaAnkara'ya altı ok değil 'Altınok'Özgür Özel'e çifte şok! Galip Kemal Kılıçdaroğlu - PolitikaÖzgür Özel'e çifte şok! Galip Kemal KılıçdaroğluTeröristin kuzeni CHP’nin kampanya kadrosunda - PolitikaTerörist kuzeni CHP'de propaganda başkanıİYİ Parti lideri Akşener 'Ben kellemi ortaya koydum' deyip açıkladı: El sıkıştık, başaramadık - Politika'El sıkıştık, başaramadık'Yerel seçimlerde şarkıcı Davut Güloğlu da adaylığını duyurdu - PolitikaYerel seçimlerde şarkıcı Davut Güloğlu da adaylığını duyurdu
    Sonraki Haber Yükleniyor...