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İstanbul anketlerinde son durum: Murat Kurum mu, Ekrem İmamoğlu mu önde?
Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen: Seda Çakır
Türkiye 31 Mart Pazar günü gerçekleşecek olan yerel seçimlere gün sayıyor. Adayların belirlenmesi ile İstanbul’da yarış kızışmaya başladı. Türkiye Gazetesi YouTube kanalına konuk olan kamuoyu araştırmacısı Burhan Eptemli, İstanbul’daki yarış için ‘son dakika golü ile kazanılan bir seçim olacak’ dedi.
Türkiye Gazetesi YouTube kanalına konuk olan ve Nureddin Yıldız’ın sorularını yanıtlayan SAROS Araştırma Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Eptemli 31 mart yerel seçimlerinde İstanbul’da yaşanacak Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu yarışı için ‘ baş başa giden bir seçim olacak. Kazanan aday asla farklı bir şekilde kazanan aday olmayacak’ dedi.
Düzenleyen: Seda Çakır - Politika
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi