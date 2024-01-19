İstanbul anketlerinde son durum: Murat Kurum mu, Ekrem İmamoğlu mu önde?

19 Ocak 2024 11:40 - Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2024 11:40

Türkiye Gazetesi YouTube kanalına konuk olan ve Nureddin Yıldız’ın sorularını yanıtlayan SAROS Araştırma Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Eptemli 31 mart yerel seçimlerinde İstanbul’da yaşanacak Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu yarışı için ‘ baş başa giden bir seçim olacak. Kazanan aday asla farklı bir şekilde kazanan aday olmayacak’ dedi.