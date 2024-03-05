İstanbul yarışında son durum! İşte Murat Kurum'un masasındaki anket: İmamoğlu'nun 1.5-2 puan önünde

Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum, İstanbul yarışına ilişkin son anketi paylaştı. Kurum, "Geriden başladığımız yerden 1.5-2 puan öne geçtik" dedi.

Türkiye 25 gün sonra yerel seçim için sandık başına gidecek. Yerel seçim yarışında en merak edilen ise megakent İstanbul'da sonucun ne olacağı. Anket şirketleri de CHP'nin mevcut İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ile Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum'un oy oranlarına ilişkin çalışmalarını sürdürüyor.

Son ankete ilişkin açıklama ise bu kez bir anket şirketinden değil; Murat Kurum'dan geldi.

'1.5-2 PUAN ÖNE GEÇTİK'

Kurum, ÜLKE TV'de katıldığı canlı yayında İstanbul'daki son durumu anlattı. Kurum, anketlerdeki rakamlara da değinerek şunları söyledi:

"En son yaptığımız anketi paylaşmıştık, biz geriden geldik. Üstüne koya koya geldik, işte bu telaş da o yüzden. Genel başkanı bir yandan laf yetiştiriyor, ilgisiz belediye başkanı bir yandan laf yetiştiriyor. Sürekli gündemi farklı gündemlere çekme çabası bu yüzden. Geriden başladığımız yerden 1.5-2 puan öne geçtik. Bu motivasyon günden güne artarak devam ediyor. Allah'ın izniyle bu motivasyonla her partinin her İstanbullunun oyunu alacağız."

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