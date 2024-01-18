İstanbul'a Paris modeli! Murat Kurum özel ekip kurdu ulaşım projeleri hazırlıyor

18 Ocak 2024 06:11 - Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2024 06:19

YÜCEL KAYAOĞLU'NUN HABERİ - AK Parti, mahallî seçimlerde en çok kazanmak istediği şehirlerden biri olan İstanbul için beş yıllık yol haritası hazırlıyor. Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, ulaşım alanında deneyimli ve aralarında geçmişte ilk metro projesini hazırlayan isimlerin de bulunduğu uzman bir ekip kurdu. Bu ekip, megakentin en büyük problemi olan trafiği çözmek için yeni projeler üzerinde çalışmaya başladı.

BİR UÇTAN DİĞER UCA

AK Parti’nin İstanbul seçim beyannamesinde yer alması beklenen yeni projeler arasında yüksek hızlı metro hattı, lastik tabanlı tramvay, akıllı trafik sistemlerinin olması bekleniyor. Yüksek hızlı metro projesi, Fransa’daki Grand Paris Express hattından esinlenilerek gündeme geldi. Fransa’nın en uzun metro hattı olan Grand Paris, gelişmekte olan bölgeleri kapsıyor ve şehrin bir ucundan diğer ucuna kadar uzanıyor. İstanbul’daki bu hat ile günlük iki milyon yolcu taşınması hedefleniyor. AK Parti kaynakları, İstanbul’un çeperlerinde kurulacak yeni yerleşim alanları için Grand Paris’e benzer bir projenin düşünüldüğünü kaydetti. Kaynaklar “İstanbul’un dışında 700 bin konutluk bir şehir kurulabilir. Bu daha çok Tekirdağ’a doğru olabilir. Projede karar kılınırsa yüksek hızlı metro, yeni kurulacak yerleşim alanından İstanbul’a uzanacak şekilde yapılabilir” dedi.

LASTİK TABANLI ÇÖZÜM

Lastik tabanlı tramvay da üç dört vagonlu olacak şekilde hazırlanıyor. Parti kaynakları “Bir araç istasyona geldiğinde oradaki herkesi alamıyorsa bir sıkıntı var demektir. Dünyada ulaştırma alanında ana ilke budur. Avrupa’da üç dört vagonlu böyle sistemler var. Biz de bunu yapabiliriz. Bir anlamda modern, körüklü elektrikli otobüs-tramvay projeleri üzerinde çalışılıyor” diye konuştu.

TAŞERON TAKSİCİLİK BİTECEK

En büyük sıkıntılarından biri olan taksilerle ilgili de radikal çözümler üzerinde çalışılıyor. AK Parti kaynaklarına göre şehirde âdeta bir taksi mafyası oluşmuş durumda. Bu sıkıntıyı çözmek için bir kişinin birden fazla taksi işletmesinin önüne geçilecek adımlar atılacak. Parti kurmayları “Taşeron taksiciliğe son verilmeli. Taksi kiminse o kullanmalı” değerlendirmesini yaptı.

“YERİNDE YENİ YAŞAM”

Beyannamede ayrıca yeni konut projelerine yönelik başlıklar da yer alacak. Bu bölüm, ‘Yerinde yeni yaşam’ başlığı altında detaylandırılacak. AK Parti, kentsel dönüşüm konusunda insanların en çok, oturdukları yerden uzaklaşmaktan endişe ettiğine dair bir tespit yaptı. Bu doğrultuda ‘yerinde dönüşüm’e öncelik verilecek. Eğer o bölgede oturanların başka bir yere gitmeleri zorunlu hâle geliyorsa, bunu teşvik etmek için daha farklı destekler verilecek.

ROMA BENZERİ TURİZM

İstanbul’un turizm açısından geliştirilmesine yönelik vaatler de var. Özellikle Tarihî Yarımada turistik açıdan daha verimli bir hâle getirilecek. Bir anlamda Roma benzeri bir turizm merkezine dönüştürülecek.

İLÇELER AÇIKLANIYOR

Öte yandan, cumartesi günü açıklanması planlanan İstanbul’un ilçe belediye başkanları adayları da netleşti. AK Parti’de en büyük sürpriz Küçükçekmece’de yaşanacak. 2004-2014 yılları arasında ilçede iki dönem belediye başkanlığı yapan Aziz Yeniay’ın bu mahallî seçimlerde yeniden aday gösterilmesi bekleniyor. Arnavutköy ve Bayrampaşa’da değişim olacak. Beşiktaş ve Silivri’de ise MHP’nin adayı desteklenecek. Hâlen CHP’nin yönettiği ilçelerden birinde ise Alevi dedesi Veli Arslan aday gösterilebilir.

ÖZBEK: KURUM İSTANBUL İÇİN ŞANS

Murat Kurum, Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe kulüplerini ziyaret etti. G.Saray Başkanı Dursun Özbek “Şahsi kanaatim, Murat Kurum’un İstanbul için bir şans olduğudur” dedi.