Akşener, İzmir'de isim vermeden CHP yönetimini eleştirdi: 'Ceketimi assam kazanırım diyen anlayış...'

İyi Parti lideri Akşener, İzmir il ve ilçe belediye başkan adaylarını tanıttığı lansmanda İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümit Özlale'ye destek istedi. İsim vermeden CHP yönetimini işaret eden Akşener, "Ya 'Ceketimi assam kazanırım' diyen anlayışa ya da Atatürk ilkeleri uğruna ne gerekiyorsa yapacağından emin olduğunuz Ümit Özlale'ye 'Evet' diyeceksiniz" dedi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin İzmir Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarının katılımıyla gerçekleştirilecek Aday Tanıtım ve Proje Lansman Programı'nda konuştu.

Akşener'in konuşmasından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"Ben insan olarak pek çok çirkinliği zaman zaman asabileşsem de hazmetmeye gayret etmişimdir. Çünkü isteyenim . milletimizi bu kayıkçı siyasetinden kurtaracağımız iddiasıyla oyla çıktık. Kişisel olarak isteyen değilim, milletimin adına isteyenim. Dolayısıyla hazmetmişimdir yutmuşumdur zaman zaman olsa da. Ama Atatürk'ümüze ailesine söylenen hiçbir sözü yutamadım ben. Çünkü benim babamın amcası Atatürk'ümüzün amcasıydı. Atatürk'ümüzden onun annesinden onun kız kardeşinden öyle şeyler dinledim ki. Ben Zübeyde annemizin hakkında bu dönemde konuşulanların hiçbirini hazmedemedim.

'CEKETİMİ ASSAM KAZANIRIM DİYEN ANLAYIŞ...'

Bugün İzmir'de bir karar vereceksiniz. Ya 'İzmir benimdir kardeşim, ceketimi atsam kazanırım' diyen, ondan sonra canı istediğiyle canı istediği irtibatları kuran bir anlayışa 'Evet' diyeceksiniz. Ya da Atatürk'ün bugünkü torunu sayabileceğimiz, onun ilkeleri uğruna ne yapacağından emin olduğunuz İyi Partili Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Ümit Özlale'ye 'Evet' diyeceksiniz.

Ne o tarafla, ne bu tarafla olmak mecburiyetinizi ortadan kaldıracaksınız. Bu aynı zamanda Türkiye'de oluşan mecburiyetleri ortadan kaldıracak. Bakın Türkiye'yi zora sokan bir anlayışı değiştireceksiniz."

Akşener'den sonra konuşma yapan İzmir adayı Ümit Özlale'yi proje ve vaatlerini anlattı. Özlale'li ilk 300 günde şunları yapacağını söyledi: