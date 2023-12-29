İYİ Parti’de art arda deprem! ‘Hakkımı helal etmiyorum’ dedi istifa etti

29 Aralık 2023 15:04 - Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2023 15:07

İYİ Parti’de istifaların ardı arkası kesilmiyor. 2019 seçimlerinde İYİ Parti’nin Erdemli ilçesi Belediye Başkan adayı olan ve 2024 seçimleri için tekrar yola çıkan Serdar Arslan, zehir zemberek sözlerle istifa etti.

"HELAL ETMİYORUM"

Sosyal medya hesabından istifa ettiğini açıklayan Arslan, "Mücadelemi ve emeklerimi helal etmiyorum" dedi.

Arslan'ın açıklaması şöyle:

"2019 Yerel Seçimlerinde büyük bir emek ve mücadele ile çıkmış olduğumuz yolda birçok engellemeye ve mağduriyete rağmen oyumuzu yükselttiğimiz tek ilçe olan Erdemlimizde yarım kalan hikayemizi tamamlamak adına 1 Nisan 2019 da tekrardan kolları sıvayarak 2024 seçimleri için yeni bir mücadeleye başladık.

Bu süreçte gerek ailemden gerek işlerimden fedakârlık ederek 5 yıl boyunca İyi partinin faaliyetleri noktasında tamamına katıldım.

Parti harici şahsi çalışmalar gerçekleştirdim.

İYİ Parti’nin milliyetçi ve demokratik söylemlerini ön söylemimiz olarak her platformda dile getirdik. Biz inandık ki kamuoyu araştırması, anketler, temayül yoklaması gibi birçok demokratik araştırma sonucu ilçemizin adayı belli olacak.

Ne yazık ki bizim bu söylemlerimiz partinin kademelerince dikkate alınmadı.

Gelinen süreçte yol arkadaşlarımın ve şahsımın demokratik talepleri yok sayılarak İlçemize başka bir şahsın aday olacağı bildirilmiştir. (Herhangi bir araştırmaya katılmaktan veya ankete girmeyi reddeden arkadaşın)

Bu sebeplerden dolayı genel başkana, kurmaylarına ve yönetim kademesine inancımız kalmamıştır.

Bu mağduriyet sadece şahsımın değil tüm ilçemizin ve gönül verenlerimizin mağduriyetidir.



Haktan, adaletten, kamuoyundan bir haber genel merkez yöneticilerinin bu partiyi ve ülkeyi bir yere taşıyamayacağından dolayı mensup olduğum İYİ Parti’den istifa ediyorum.

Emeklerimi ve mücadelemi helal etmiyorum.

Hayırlı akşamlar Allaha emanet olun…”

