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    • Haberler > Politika > İyi Parti'de gerilim had safhada! Yine kavga çıktı, polis ekipleri müdahale etti

    İyi Parti'de gerilim had safhada! Yine kavga çıktı, polis ekipleri müdahale etti

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    İyi Parti&#039;de gerilim had safhada! Yine kavga çıktı, polis ekipleri müdahale etti

    Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    İyi Parti'de Ankara'da yaşanan olaylı bir aday tanıtım töreninin ardından gerilim sürüyor. İyi Parti'de bu kez kavga Erzurum'da çıktı. Olaya polis ekipleri müdahale etti.

    Yerel seçimler öncesinde istifalarla gündemden düşmeyen İyi parti bu kez kavgalarla gündeme geliyor. İyi Parti'nin  Ankara ilçe adaylarının açıklandığı törende çıkan kavganın ardından yeni olay Erzurum'da yaşandı. Erzurum il başkanı ve bölge sorumlusu arasında sosyal medyada çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Olaya polis ekipleri müdahale etti.

    AKŞENER'İN ÖNÜNDE KAVGA

    İyi Parti lideri Meral Akşener'inde bulunduğu Ankara Aday Tanıtım Toplantısı'na partililer, Etimesgut Belediye Başkan Adayı Hilmi Özer'i protesto etmiş ve kavga çıkmıştı. Partililer, "Kürşad Zorlu istifa", "Burak Akburak istifa" sloganları atarken, İyi Parti Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım, Genel Merkez tarafından görevden alındı.

    İyi Parti'de gerilim had safhada! Yine kavga çıktı, polis ekipleri müdahale etti

    İYİ PARTİ'DE SULAR DURULMUYOR

    Akşener'inde katıldığı toplantıda yaşanan gerilimin üstünden günler geçmeden bu kez Erzurum'da bir gerginlik yaşandı. T24'te yer alan habere göre İyi Parti, İl Başkanı Ensar Nuhoğlu ve eski İl sekreteri aynı zamanda sosyal medya Doğu Anadolu sorumlusu Yasin Gökhan arasında, meclis üyelikleri listesi nedeniyle çıkan sözlü tartışma fiziki kavgaya dönüştü.

    İyi Parti'de gerilim had safhada! Yine kavga çıktı, polis ekipleri müdahale etti

    POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

    İyi Parti Erzurum il binasında yaşanan tartışma giderek büyüdü. Durumun kontrol altına alınması için parti binasına polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen güvenlik güçleri, kavgayı yatıştırarak tarafları sakinleştirdi.

    Yaşanan olayın ardından her iki tarafın da karşılıklı olarak savcılığa suç duyurusunda bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, parti yöneticilerinden konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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