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    • Haberler > Politika > İyi Parti'de istifalar bitmiyor! Başkan adayı üyelerle birlikte AK Parti'ye geçti

    İyi Parti'de istifalar bitmiyor! Başkan adayı üyelerle birlikte AK Parti'ye geçti

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Ağrı, Seçim, İyi Parti, Haber

    Politika Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Mayıs seçimlerinde alınan yenilginin ardından yerel seçimlerde ittifaka kapıyı kapatan İyi Parti'de görevden alma ve istifalar devam ediyor. Son olarak Ağrı Patnos’ta ilçe başkanı ve belediye başkan adayı, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte partisinden istifa ederek AK Parti'ye geçti.

    Türkiye 31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimler için 43 gün sonra sandığa gidecek ancak, İyi Parti'de istifaların ardı arkası kesilmiyor. Son istifa haberleri Ağrı'dan geldi. 

    AK Parti Patnos Belediye başkan adayı Abdülhalik Taşkın, yaptığı konuşmada, geçtiğimiz hafta İyi Parti İlçe Başkanı Müslüm Coşkun ve ilçe yönetimi ile yaptıkları görüşme sonrasında Coşkun’un kendilerini destekleyeceklerini ilçe yönetimi olarak AK Parti'ye geçeceğini söylediğini dile getirdi.

    'GÜCÜMÜZE GÜÇ KATTIK'

    Müslüm Coşkun'un hem İyi Parti İlçe Başkanı hem de İyi Parti Patnos Belediye Başkan adayı olduğunu ifade eden Abdülhalik Taşkın, güçlerine güç kattıklarını ifade etti.

    İyi Parti'de istifalar bitmiyor! Başkan adayı üyelerle birlikte AK Parti'ye geçti

    Müslüm Coşkun ve arkadaşlarının AK Parti saflarında siyasete devam edeceğini dile getiren Ak Parti Patnos İlçe Başkanı Çetin Taşdemir, AK Parti'nin Patnos’ta güçlendiğini belirtti. Müslüm Coşkun ise Patnos’ta Ak Parti saflarında siyaset yapacaklarını dile getirdi.

    Öte yandan dün de İyi Parti Ankara İl Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Elmadağ İlçe Başkanı Ahmet Dağlı ve yönetiminin görevden alındığı, Elmadağ Belediye Başkan adayı Cemalettin Delice'nin ise adaylıktan çektirildiği belirtilmişti.

    Açıklamada, İyi Parti Altındağ İlçe Başkanı İsmail Serdar Kara'nın da görev değişikliği nedeniyle görevinden ayrıldığı kaydedilmişti.

     

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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