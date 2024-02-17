İyi Parti'de Ankara depremi sürüyor: İlçe yönetimini görevden alıp adayı geri çektiler

Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: Ajanslar 17 Şubat 2024 00:34 - Güncelleme: 17 Şubat 2024 00:34 - Güncelleme:

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Politika Haberleri / Ajanslar

İyi Parti'nin geçtiğimiz günlerde Ankara'daki aday tanıtım toplantısındaki gerginliğin ardından görevden almalar devam ediyor. Parti önce Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım'ı görevden almıştı. Bugün ise Ankara İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Elmadağ İlçe Başkanı Ahmet Dağlı yönetiminin de görevden alındığı, belediye başkan adayının ise adaylıktan çektirildiği duyuruldu.