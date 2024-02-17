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    • Haberler > Politika > İyi Parti'de Ankara depremi sürüyor: İlçe yönetimini görevden alıp adayı geri çektiler

    İyi Parti'de Ankara depremi sürüyor: İlçe yönetimini görevden alıp adayı geri çektiler

    Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
    - Güncelleme:
    İyi Parti&#039;de Ankara depremi sürüyor: İlçe yönetimini görevden alıp adayı geri çektiler
    Ankara, Seçim, İyi Parti, Meral Akşener, Haber

    Politika Haberleri  / Ajanslar

    İyi Parti'nin geçtiğimiz günlerde Ankara'daki aday tanıtım toplantısındaki gerginliğin ardından görevden almalar devam ediyor. Parti önce Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım'ı görevden almıştı. Bugün ise Ankara İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Elmadağ İlçe Başkanı Ahmet Dağlı yönetiminin de görevden alındığı, belediye başkan adayının ise adaylıktan çektirildiği duyuruldu. 

    Genel seçimlerin ardından yerel seçimlere müstakil girme kararı alan İyi Parti'de başlayan tartışmalar 31 Mart'a kısa bir zaman kala sürmeye devam ediyor.

    Partide peş peşe istifalar hakimken aday belirleme sürecinde de gerilim tırmandı. Geçtiğimiz günlerde Ankara'da ilçe adaylarını tanıtan İyi Parti'de bazı partililer Etimesgut ilçesinde Hilmi Özer’in aday gösterilmesine tepki göstermiş salondan "Teşkilat istemiyor" sloganları yükselmişti. 

    İyi Parti'de Ankara depremi sürüyor: İlçe yönetimini görevden alıp adayı geri çektiler

    Hilmi Özer'in adaylığı ile ilgili olarak İYİ Parti Ankara Milletvekili ve partinin Grup Sözcüsü Kürşad Zorlu'nun etkili olduğunu düşünen teşkilat üyeleri, genel merkezde İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı  Zorlu ile İyi Parti Yerel Yönetimler Başkanı ve İstanbul Milletvekili Burak Akburak'ı istifaya davet etmişti. 

    Parti Genel Başkanı Meral Akşener de salondaki arbedeye tanık olmuş yaşananların ardından Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım görevden alınmıştı. Yıldırım’ın yerine Akif Sarper Önder atanmıştı. 

    GÖREVDEN ALMALAR ELMADAĞ'DA DEVAM ETTİ

    Ankara'daki gerilim dolu dakikaların ardından görevden almalar ilçe teşkilatlarında devam etti. 

    İyi Parti'de Ankara depremi sürüyor: İlçe yönetimini görevden alıp adayı geri çektiler

    İyi Parti Ankara İl Başkanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Elmadağ İlçe Başkanı Ahmet Dağlı ve ilçe yönetiminin görevine son verip, Belediye Başkan Adayı Cemalettin Delice'yi adaylıktan geri çektiğini duyurdu. 

    Paylaşımda şu ifadeler yer aldı: 

    İyi Parti Elmadağ İlçe Başkanı Ahmet Dağlı yönetimi ile beraber görevden alınmıştır. Elmadağ Belediye Başkan Adayı Cemalettin Delice adaylıktan geri çektirilmiştir.

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Ajanslar
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