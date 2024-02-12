Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •      
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer

    • İYİ Partili eski ilçe başkanına saldırıda yeni gelişme: Azmettirici GİK üyesinin eşi çıktı

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    İYİ Partili eski ilçe başkanına saldırıda yeni gelişme: Azmettirici GİK üyesinin eşi çıktı

    Politika Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Antalya'da, eski İYİ Parti Manavgat İlçe Başkanı Hüseyin Ergen'e gerçekleştirilen silahlı saldırı olayında 4 şüpheli daha tutuklandı. Tutuklananlardan birinin İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi A.K'nin eşi Y.K. olduğu öğrenildi.

    Eski İYİ Parti Manavgat İlçe Başkanı Hüseyin Ergen, 31 Ocak'ta Side Mahallesi'ndeki evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda ayağından yaralanmış, gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si 10 Şubat'ta tutuklanmıştı.​​​​​​​

    İYİ Partili eski ilçe başkanına saldırıda yeni gelişme: Azmettirici GİK üyesinin eşi çıktı

    4 ŞÜPHELİ DAHA TUTUKLANDI

    Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, İYİ Partinin eski ilçe başkanının evinin önündeki silahlı saldırıda yaralanmasıyla ilgili soruşturma kapsamında eylemde kullanılan aracın tespit edilerek sürücü ve silahı kullanan şüphelinin aynı gün gözaltına alındığı bildirildi.

    İYİ Partili eski ilçe başkanına saldırıda yeni gelişme: Azmettirici GİK üyesinin eşi çıktı

    AZMETTİREN İYİ PARTİ GİK ÜYESİNİN EŞİ

    Zanlıların sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince "öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandıkları kaydedilen açıklamada, "Şüphelilerin beyanlarından olayın organizatörlerinin A.Ç, Y.A. ve F.E.D, azmettirenin ise Y.K. olduğu tespit edilmiş olup gözaltına alınan 4 şüpheli, savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklanmışlardır. Soruşturmaya tüm yönleriyle ve titizlikle devam edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

    Öte yandan, saldırıyı azmettirdiği iddiasıyla tutuklanan Y.K'nin, İYİ Parti GİK Üyesi A.K'nin eşi olduğu öğrenildi.

     

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Haberler > Politika > İYİ Partili eski ilçe başkanına saldırıda yeni gelişme: Azmettirici GİK üyesinin eşi çıktı
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Eski CHP'li vekilden İzmir uyarısı! Kale olarak görmek doğru değil - Politika'İzmir'i kale olarak görmek doğru değil'DEM Parti adayı Doğan Hatun'un 'gözaltı' paylaşımına Valilik'ten yalanlama - PolitikaDEM Parti adayının 'gözaltı' iddiasına Valilik'ten yalanlamaKalp krizi geçiren CHP Edirne Belediye Başkan adayına anjiyo - PolitikaKalp krizi geçiren CHP Edirne Belediye Başkan adayına anjiyoErdoğan'ın üç günlük yurt dışı seyahati başladı: İlk durak BAE - Politika3 günlük yurt dışı seyahati başladı: İlk durak BAETİP'in Gökhan Zan kararı partiyi karıştırdı... İstifalar başladı - PolitikaTİP'in Gökhan Zan kararı partiyi karıştırdıCHP'nin 'teklif yok' açıklamasına Haluk Levent'ten cevap: "3 kez arandım, gizli kalacaktı" - Politika"3 kez aradılar, konuştuk"Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine sonrası kritik açıklamalar - Politika'ABD'nin F-16 kararı memnuniyet verici'İYİ Parti'de bir istifa daha! Özlem Ural da resmen ayrıldı - PolitikaİYİ Parti'de bir istifa dahaCHP, Hatay için teklif götürdü, Haluk Levent kabul etmedi: 'Siyasi bir kimliğe giremem' - PolitikaHaluk Levent kararını verdiDemokrat Parti'nin İzmir adayı Burcu Bostancıoğlu oldu - Politikaİzmir Büyükşehir'e bir rakip daha
    Sonraki Haber Yükleniyor...