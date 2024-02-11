İYİ Partili Necmi Sert zehir zemberek sözlerle istifa etti

İYİ Parti’nin Bandırma Kurucu İlçe Başkanı Necmi Sert görevinden istifa edip, zehir zemberek açıklamalarda bulundu.

Daha önce Bandırma Belediye Başkan Adaylığı için kolları sıvayan İYİ Partili Necmi Sert, parti yönetimine yönelik sert eleştirilerde bulunarak istifa ettiğini duyurdu.

"AHDE VEFA, EMEĞE SAYGI YOK"

Necmi Sert, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

“Bandırma'da kurucusu olduğum, Kurucu İlçe Başkanlığı ve 3. Dönem İlçe Başkanlığı yaptığım İYİ Parti'den partinin kuruluş ilke ve amaçlarından uzaklaşması, mevcut iktidarın değirmenine su taşıyan politikaların izlenmesi, Cumhurbaşkanlığına layık gördüğü belediye başkanlıklarının desteklenmemesi, 14 Mayıs 2024 Genel seçimleri'nde partisine oy vermeyenlerin ve verdirmeyenlerin baş tacı edildiği, fakat gece gündüz emek verenlerin parti dışına itildiği, ahde vefa ve emeğe saygının olmaması gibi sebeplerden dolayı an itibarıyla istifa etmiş bulunmaktayım.”