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    • Haberler > Politika > İyi Parti’ye geçen isimler CHP’ye kaybettirebilir! 4 şehir riskli

    İyi Parti’ye geçen isimler CHP’ye kaybettirebilir! 4 şehir riskli

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    İyi Parti’ye geçen isimler CHP’ye kaybettirebilir! 4 şehir riskli

    Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Yerel seçimlerde CHP’den aday gösterilmeyen mevcut belediye başkanlarının farklı partilerden aday gösterilmesi sonrasında CHP’yi büyükşehirlerde kazanamama korkusu sardı. 2019 seçimlerinde İyi Parti ile ittifak sonrası 11 büyükşehir kazanan CHP’de, şimdi bu belediyeleri kaybetme endişesi yaşanıyor.

    FERHAT EKİNCİ'NİN HABERİ

    İstanbul’da ilçelerde mevcut belediye başkanlarının büyük bir kısmının aday gösterilmemesinin dengeleri değiştirebileceği ifade ediliyor. Özellikle seçmen sayısının çok olduğu Sarıyer’de mevcut Belediye Başkanı Şükrü Genç’in bağımsız aday olmasının büyükşehirdeki oy potansiyeline etkili olabileceği ifade edilirken ibrenin Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum’dan yana döndüğü belirtiliyor.

    İstanbul’da DEM Parti ile yapılan uzlaşının da CHP’nin ulusalcı tabanında rahatsızlık oluşturduğu, bunun sandığa yansıyabileceği kaydediliyor. Hatay’da tepkilere rağmen mevcut Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın yeniden aday gösterilmesinin, CHP’yi zora sokabileceği belirtiliyor. CHP Hatay örgütünün ikiye bölünmesine neden olan Savaş kararı sonrası seçmenin önemli bir kısmının, TİP’ten aday olan Milli Futbolcu Gökhan Zan’a yönelebileceği konuşuluyor.

    Adana’da da Çukurova ve Seyhan belediye başkanlarının yeniden aday gösterilmemesinin büyükşehir oylarında kayba neden olacağı belirtiliyor. Özellikle oy potansiyelinin fazla olduğu Çukurova’da mevcut Belediye Başkanı Soner Çetin’in İyi Parti’den aday olmasının hem ilçede hem de büyükşehirde CHP’nin oylarının önemli bir kısmının İyi Parti’ye taşımasından korkuluyor. Öte yandan Antalya ve Muğla’da da AK Parti’nin ve İyi Parti’nin iddialı isimlerle sahaya inmesinin, CHP’ye bu büyükşehirlerde kaybettireceği konuşuluyor. Yine Aydın’da da Efeler ve Kuşadası ilçelerinde İyi Parti’den aday gösterilen isimlerin eski CHP’li olmasının, büyükşehir oylarını olumsuz etkileyeceği belirtiliyor.

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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