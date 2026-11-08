Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü'nün 6. yıl dönümü dolayısıyla resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan’a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı havalimanında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev karşıladı. Kol kola giren iki liderin samimi anları kameralara yansıdı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü'nün 6. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek etkinliklere katılmak ve resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'a geldi. Erdoğan'ı taşıyan uçak, Karabağ bölgesindeki Füzuli Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı.

Azerbaycan’da yakın temas! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev kol kola

ERDOĞAN VE ALİYEV KOL KOLA

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ı Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev karşıladı. Karşılamanın ardından kol kola yürüyen Erdoğan ve Aliyev, kendilerini bekleyen heyetleri selamladı.

Azerbaycan’da yakın temas! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev kol kola

ORTAK AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Erdoğan'ın, havalimanındaki karşılamanın ardından Şuşa'ya geçmesi bekleniyor. Azerbaycan ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya gelecek olan Erdoğan'ın, görüşmenin ardından mevkidaşı ile ortak basın açıklaması yapması planlanıyor. Erdoğan'ın ayrıca Hocalı Soykırım Anıtı ile Hankendi'deki Zafer Anıtı'nı ziyaret ederek anıtlara çelenk bırakması bekleniyor.

Azerbaycan’da yakın temas! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev kol kola

CUMHURBAŞKANI'NA KİMLER EŞLİK EDECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Azerbaycan ziyaretinde eşi Emine Erdoğan ile birlikte Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım da eşlik ediyor.

Azerbaycan’da yakın temas! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev kol kola

| Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı

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