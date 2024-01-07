Kulisler hareketlendi, İstanbul'un ardından Başkent! AK Parti'nin Ankara adayı belli oldu

7 Ocak 2024 00:46 - Güncelleme Tarihi: 7 Ocak 2024 01:04

Türkiye adım adım yerel seçimlere yaklaşıyor! Gözler partilerin İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere partilerin açıklayacağı adaylara çevrildi. CHP'de İstanbul için Ekrem İmamoğlu Ankara için ise Mansur Yavaş yeniden aday olurken, AK Parti'nin adayları merak konusu olmayı sürdürüyor. AK Parti'nin İstanbul için adayının Murat Kurum olması netleşti.

ANKARA ADAYINA GÖREVİ TEBLİĞ EDİLDİ

Ankara için de konuşulan isim belli oldu. Kulislerde dolaşan iddialara göre AK Parti, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı belirlendi.

AK Partiye yakın kaynakların aktardığına göre AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'u seçildi.

GÖZLER ERDOĞAN'DA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarın Haliç Kongre Merkezi'nde İstanbul dahil, 12 büyükşehir ve 16 ilin belediye başkan adaylarını açıklayacak. Ankara başta olmak üzere geri kalan iller ise 15 Ocak’taki programda duyuracak.

TURGUT ALTINOK KİMDİR?

1962 yılında Ankara'nın Balâ ilçesinde doğan Turgut Altınok'un asıl mesleği avukatlık.

İlköğrenimini Keçiören Fevzi Atlıoğlu İlkokulu'nda, ortaöğrenimini Keçiören Kalaba Lisesi'nde tamamlayan Altınok, yükseköğrenimini uluslararası hukuk alanında yaptı. Altınok, Türkiye- Azerbaycan ilişkilerinin geliştirilmesi için yürüttüğü çalışmalardan dolayı Azerbaycan Uluslararası Vektör İlim Merkezi tarafından "Fahri Doktora" unvanına lâyık görüldü. Kazakistan Abay Devlet Üniversitesi`nde ders verme yetkisiyle "Profesör" oldu.,

Siyasi hayatı, Ülkü Ocakları'nda başlayan ve 25 yaşındayken Milliyetçi Çalışma Partisi (MÇP) Keçiören İlçe Başkanlığı görevini üstlenen Altınok, daha sonra MÇP Ankara İl Başkanlığı ve Merkez Yürütme Kurulu Üyeliği yaptı.

12 Eylül Darbesi'nden sonra 28 yaşında, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreter Yardımcısı oldu.1994 yerel seçimlerinde MHP'den, 1999 yerel seçimlerinde ise Fazilet Partisi'nden Keçiören Belediye Başkanı seçildi. Altınok, kuruluş aşamasında içerisinde bulunduğu AK Parti'den 2004 yerel seçimlerinde Keçiören Belediye Başkanı seçilirken, 31 Mart 2019'da yapılan son yerel seçimlerde yeniden Keçiören Belediye Başkanlığı görevini üstlendi.